Interessanti novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful, che i telespettatori avranno modo di vedere dal 17 al 22 ottobre su Canale 5. Le trame della soap opera, made in America, segnalano che Carter Walton deciderà di chiudere la frequentazione con Quinn Fuller. Sheila Carter, invece, chiederà un piccolo favore a Jack, il suo ex amante.

Beautiful, puntate 17-22 ottobre: Carter interrompe la frequentazione con Quinn

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 17 a sabato 22 ottobre in prima visione tv rivelano che Finn, Paris e Zende studieranno un modo per tenere lontana Sheila (Kimberlin Brown).

Carter, invece, interromperà la sua frequentazione con Quinn, che a malincuore tornerà a casa di Eric.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Ridge e Finn insieme a Jack e Li si confronteranno su Sheila. Durante la conversazione, il bel dottorino scoprirà che sua madre biologica non solo era bugiarda ma anche molto pericolosa. Dall'altra parte, la Carter sbattuta fuori da casa Forrester in occasione delle nozze di Steffy architetterà uno stratagemma per riavvicinarsi a Finn e suo nipote.

Eric organizza una festa per il ritorno della moglie alla tenuta

Nelle puntate 17-22 ottobre di Beautiful, Paris ripenserà alla promessa fatta a Finn di non rivelare a Steffy che Sheila si è messa in contatto con lui.

La dipendente della Fondazione Forrester, infatti, crederà di aver commesso un errore a non informare l'amica. A tal proposito, la sorella di Thomas rammenterà nuovamente a suo marito della pericolosità di sua madre biologica. Inoltre, gli suggerirà di non mettersi mai in contatto con lei.

Quinn (Rena Sofer), invece, farà ritorno alla tenuta dei Eric.

Per l'occasione, il capostipite della famiglia Forrester organizzerà una festa per la moglie ritrovata. Al termine, l'uomo fingerà di addormentarsi sul divano per non andare a letto con la moglie.

Sheila chiede a Jack di farle incontrare Hayes

Jack, intanto, si recherà a trovare Sheila, dove le intimidirà di lasciare immediatamente Los Angeles.

Tuttavia, la proposta sarà rifiutata immediatamente dall'ex amante. In questo frangente, i fan scopriranno che Finn è il figlio naturale sia di Jack che della criminale. A tal proposito, la donna chiederà a Jack di farle incontrare suo nipote Hayes, in cambio gli prometterà di tacere sulla vera paternità di Finn.

Steffy, nel frattempo, dovrà affrontare un viaggio d'affari, che la porterà fuori Los Angeles per qualche tempo. Per questo motivo, Finn cercherà di tranquillizzare sua moglie a riprendere l'attività di tutti i giorni dopo aver dato alla luce Hayes.