Le puntate di Beautiful, in onda dal 10 al 15 ottobre 2022, vedranno un nuovo colpo di scena. Eric infatti, straccerà i documenti del divorzio, spiazzando Quinn. La donna si ritroverà tra due fuochi. Da una parte ci sarà il marito che vuole tornare con lei, dall'altra ci saranno i sentimenti che Quinn prova per Carter.

Beautiful, anticipazioni: Ridge chiede un ordine restrittivo contro Sheila

In Beautiful continueranno i colpi di scena. Nelle puntate in onda sino al 15 ottobre, si vedrà come il ritorno di Sheila Carter, scombussolerà le vite di tutti i Forrester, ancora una volta.

La donna, dopo essere stata cacciata dalla Villa, sembrerà pronta a vendicarsi. Si dirà però convinta che il figlio Finn le voglia bene, nonostante l'abbia appena conosciuta. Il medico intanto, continuerà a venire messo in guardia sia da Steffy che da Ridge, i quali lo avranno informato di tutti i crimini commessi da Sheila in passato. Steffy in particolare, non vorrà assolutamente che la donna possa avvicinarsi al piccolo Hayes. Ridge intanto inviterà Carter a chiedere un ordine restrittivo contro Sheila, in modo da proteggere sia Steffy che Hayes e Finn.

Eric straccia i documenti del divorzio

Il ritorno di Sheila aprirà quindi nuovi scenari, che verranno svelati con il passare delle puntate di Beautiful.

Un'altra sorpresa per il pubblico di Canale 5, sarà il fatto che Eric farà dietro front e rinuncerà a divorziare da Quinn. Tutto accadrà nel momento in cui Carter gli consegnerà i documenti. Eric chiederà a Quinn di raggiungerlo alla Villa. Sembrerà tutto pronto per mettere la firma che decreterà la fine del loro matrimonio.

A sorpresa però, Eric straccerà i documenti del divorzio sotto gli occhi di una incredula Quinn. Dando uno sguardo le anticipazioni, si viene a sapere che Eric farà una vera e propria dichiarazione alla moglie.

Spoiler Beautiful: Quinn spiazzata da Eric, tornerà con lui?

In Beautiful, Eric dirà a Quinn di amarla ancora, lasciandola spiazzata.

Il padre di Ridge, dopo il ritorno di Sheila, si sarà reso conto che in effetti Quinn non ha fatto cose così gravi come invece ha fatto Sheila. Motivo per il quale, deciderà di perdonarla, chiedendole di tornare a vivere insieme a lui alla Villa. Quinn non saprà cosa rispondere. Si troverà tra due fuochi e non saprà come agire. Da una parte ci sarà la possibilità di salvare il matrimonio con Eric, dall'altra ci saranno i sentimenti che ha cominciato a provare per Carter. Si capirà proprio in queste nuove puntate, come Fuller sia realmente innamorata di Carter. Resta da capire cosa deciderà di fare Quinn. Rinuncerà a Carter e tornerà tra le braccia di Eric? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime anticipazioni di Beautiful.