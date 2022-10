Sono tante le indiscrezioni trapelate dall'ultima puntata di "Casa Pipol", format in onda sul web, che si occupa anche del Grande Fratello Vip. Parlando dei personaggi famosi che potrebbero entrare nella casa a breve, durante lo show si è parlato del possibile ingresso di Dayane Mello, Helena Prestes e Luca Onestini. Non sarebbe prevista, almeno per il momento, la partecipazione della tronista Teresa Langella, in questi giorni accostata al reality show.

Aggiornamenti sul futuro del GF Vip

Che a breve ci saranno dei nuovi ingressi nella casa del GF Vip lo sostengono in molti.

Dopo i ritiri di Sara Manfuso e Marco Bellavia, la squalifica di Ginevra Lamborghini e l'eliminazione di Giovanni Ciacci, gli addetti ai lavori si sono messi alla ricerca di personaggi famosi in grado di smuovere le dinamiche nel gruppo.

Venerdì 21 ottobre a "Casa Pipol" si è parlato dei nuovi concorrenti del reality show.

Samara Tramontana, ad esempio, ha dato per certo il ritorno tra le mura di Cinecittà di una finalista dell'edizione numero cinque, quella che è stata vinta da Tommaso Zorzi.

"Ho uno scoop enorme su Dayane Mello. Era stata avvistata al telefono con Signorini, ora vi dico che entrerà il 7 novembre. Le mie talpe dicono che è una cosa sicura".

Alcuni ex protagonisti al GF Vip 7

Il rientro di Dayane nella casa del GF Vip, dunque, avrebbe già una data: tra poco circa tre settimane la modella brasiliana potrebbe rimettersi in gioco nel programma, al quale ha partecipato con successo solamente due anni fa, classificandosi al terzo posto.

In questi giorni, inoltre, si sa che Mello si sta spostando tra Roma e Napoli in compagnia dell'amica Soleil, conduttrice del format GF Vip Party in coppia con Pierpaolo Pretelli.

Gabriele Parpiglia, poi, ha specificato che Dayane è ufficialmente single e quindi non si esclude che tra le mura di Cinecittà possa trovare l'amore, magari con Antonino Spinalbese.

Quello di Dayane, però, potrebbe non essere l'unico ritorno nel cast del programma di Canale 5.

Secondo quanto è stato detto a Casa Pipol, anche Luca Onestini sarebbe in lizza per il ruolo di vippone della settima stagione: "Lui doveva entrare già l'anno scorso, c'è stata una trattativa, ma è saltato tutto perché in casa c'era la sua ex Soleil Sorge".

Il futuro della tronista non sarebbe al GF Vip

Se un anno fa ha evitato l'ex fidanzata Soleil, a breve Luca potrebbe ritrovarsi a convivere con la migliore amica di Sorge. Dayane Mello e l'influencer italo americana, infatti, sono inseparabili.

Anche l'ingresso di Helena Prestes potrebbe essere quasi certo. L'ex fiamma di Antonino Spinalbese figurerebbe nella lista dei sei personaggi famosi che nelle prossime settimane potrebbero varcare la soglia della porta rossa per "ripopolare" il gruppo di vipponi orfano di quattro protagonisti a causa di provvedimenti disciplinari e decisioni affrettate.

Chi non dovrebbe entrare nella casa di Cinecittà, invece, è Teresa Langella. L'ex tronista di Uomini e Donne non sarebbe tra i possibili concorrenti che all'inizio di novembre cominceranno l'avventura.

All'appello mancano altri nomi, soprattutto se si pensa che gli autori sarebbero alla ricerca di almeno sei new entry per rimpiazzare i tanti personaggi che si sono ritirati o sono stati espulsi nei primi dieci giorni di reclusione, quando non si parlava d'altro che del "caso Bellavia".