Chi è davvero Vito Lamantia, il nuovo contabile de Il Paradiso delle Signore 7? Questa è una delle domande che si stanno facendo i telespettatori, certi che nasconda qualcosa nel suo passato. Ciò che turba maggiormente è la telefonata che Vito ha fatto a Milano: dal suo tono è evidente che ci sia qualcosa da scoprire. Il primo ad accorgersi dei suoi strani comportamenti è Armando. Il buon Ferraris vorrà saperne di più dopo aver trovato una foto di Maria nel suo portafoglio. Intanto, Adelaide cerca di nascondere a Matilde il vile ricatto di Umberto, ma non sembra così semplice come crede, tanto da chiederle per forza aiuto.

Il Paradiso delle Signore 7 nuove anticipazioni: Adelaide cerca l'aiuto di Matilde

Questa volta, Umberto non ha guardato in faccia nessuno e ha usato Marco per arrivare al suo obiettivo: ricattare Adelaide e riavere le sue quote. La contessa è con le spalle al muro e non sa cosa fare. Dopo aver cercato di nascondere quanto successo a Matilde, capisce che non può fare a meno del suo aiuto per sconfiggere Guarnieri e salvare Marco. Che cosa possono fare per uscire da questa spinosa situazione? Forse, è arrivato il momento di arrendersi, a meno che Adelaide non sia così perfida da lasciare nei guai Marco e rovinargli la carriera da giornalista.

Salvatore distrutto per il ritorno di Quinto

Nei prossimi episodi Il Paradiso delle Signore, Salvo sarà sul punto di prendere una decisione spiazzante.

Anna è tornata con Quinto e gli ha raccontato di essere stata in America per salvarlo dalla prigionia, rassicurandolo sul fatto che tra loro non c'è assolutamente nulla. Salvo però non ci crede, non può, anche perché pensa al momento in cui Irene - che crede sia la figlia di Quinto - riabbraccerà suo padre. Per cercare di calmare le acque, Anna propone a Salvatore di lasciare da parte i problemi per un po' e di partire per una crociera romantica.

La verità di Vito nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 7

Matilde si è rifiutata di ballare con Conti, che non ne ha capito la motivazione. La giovane decide di confidarsi con lui, svelandogli un importante tassello del suo passato. Vittorio resta senza parole. Infine, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, vedremo Armando affrontare Vito: perché ha una foto di Maria nel suo portafoglio?

Lamantia gli confessa di esserne innamorato, aggiungendo due dettagli che faranno capire molte cose a Ferraris, ovvero luogo e data di nascita. Siamo sulla strada giusta per arrivare alla completa verità sull'identità di Vito e sul suo reale motivo che lo ha spinto ad arrivare a Milano, guarda caso proprio al grande magazzino dove lavora la bella Puglisi.