Viste le defezioni che ci sono state nelle prime settimane, presto il cast del Grande Fratello Vip 7 sarà "rinforzato" con l'inserimento di nuovi concorrenti. Rumor che stanno circolando in rete nelle ultime ore, fanno sapere che dovrebbero essere un massimo di sei le new entry nella casa di Cinecittà: in lizza per il ruolo di vippone, ci sarebbero Teresa di Uomini e donne e Dayane Mello, recentemente avvistata mentre parlava al telefono con Signorini.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Dovrebbe mancare pochissimo all'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di qualche volto nuovo.

In seguito ai ritiri di Sara Manfuso e Marco Bellavia, alla squalifica di Ginevra Lamborghini e all'eliminazione di Giovanni Ciacci, gli addetti ai lavori hanno deciso di correre immediatamente ai ripari contattando dei personaggi famosi da far entrare in gioco ad un mese dal debutto.

Alfonso Signorini e il suo staff, dunque, non vorrebbero aspettare troppo tempo prima di "ripopolare" il gruppo di vipponi che in una sola settimana ha perso quattro suoi componenti.

Le ultime indiscrezioni, però, riguardano soltanto alcune figure femminili che potrebbero varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà nelle prossime settimane: tre celebrità, in particolare, in queste ore sono state accostate al reality-show di Canale 5.

Chi potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip

La prima indiscrezione che è trapelata sui nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, è quella sulla quantità di personaggi famosi che dovrebbero entrare nella casa.

Siti e riviste di Gossip, dunque, fanno sapere che gli autori avrebbero selezionato sei celebrità da inserire nel gruppo di vipponi ma, secondo Amedeo Venza, gli ingressi dovrebbero avvenire due alla volta e non tutti insieme.

Di queste sei personalità che starebbero per iniziare l'avventura tra le mura di Cinecittà, figurerebbero tre donne dello spettacolo.

Il primo nome, piuttosto clamoroso, è quello di Dayane Mello: si vocifera, infatti, che la brasiliana sarebbe stata avvistata mentre parlava al telefono con Alfonso Signorini. Il presentatore Mediaset starebbe "corteggiando" la modella per convincerla a partecipare al GF Vip per la seconda volta nel giro di un paio d'anni.

L'ex vippona, dunque, avrebbe accolto la proposta e starebbe riflettendo sul da farsi.

Il viaggio a Roma della possibile inquilina del Grande Fratello Vip

Oltre a Dayane Mello, un'altra bellissima ragazza potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip nei prossimi giorni.

Come ha fatto notare Amedeo Venza in queste ore, dallo scorso 14 ottobre Teresa Langella si trova a Roma per un progetto di lavoro che non ha ancora reso noto. Dando un'occhiata alle storie che ha postato su Instagram nelle ultime 24 ore, l'ex tronista di Uomini e Donne non ha informato fan e follower del perché si è recata nella capitale e in cosa consista il suo prossimo impegno professionale.

Tanti sono pronti a scommettere che la napoletana (con alle spalle una storia di stalking molto dolorosa) sarà una delle nuove protagoniste del reality di Canale 5, anche perché il suo nome era già circolato in estate quando il cast non era ancora stato ufficializzato.

A completare la lista delle possibili new entry, è Helena Prestes. La modella è nota per aver avuto un flirt con Antonino Spinalbese pochi mesi fa, ma anche per aver partecipato a Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon. Varcando la soglia della porta rossa di Cinecittà, dunque, la brasiliana ritroverebbe ben due sue vecchie conoscenze, soprattutto l'ex di Belen Rodriguez con cui ha vissuto una breve ma passionale frequentazione.