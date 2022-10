La settima edizione del Grande Fratello Vip è entrata nel vivo, Nella casa non mancano discussioni, accesi scontri e ci sono già state le prime eliminazioni. Nelle prossime puntate, nuovi concorrenti potrebbero arrivare a rompere gli equilibri che si sono creati tra i chi è già in gara e a scatenare nuove inaspettate dinamiche. Tra questi, potrebbe esserci - stando alle ultime indiscrezioni di Tramontana e Parpiglia - anche un ritorno: Dayane Mello.

Secondo Tramontana e Parpiglia la modella brasiliana potrebbe tornare nuovamente a Grande Fratello Vip

Durante l'ultima puntata di CasaPipol, Samara Tramontana ha rivelato dei retroscena inediti sul reality targato Mediaset. La donna ha raccontato di avere molte talpe e spie in giro per l'Italia e un giorno su un treno Milano-Roma una di queste avrebbe incontrato proprio Dayane Mello. Secondo quanto affermato la modella brasiliana stava parlando al telefono proprio con il conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini: "Probabilmente su un ipotetico ritorno al Grande Fratello Vip".

Ovviamente non ci sono ancora conferme ufficiali sulla veridicità di questa segnalazione. Intanto però anche l'esperto di tv e Gossip Gabriele Parpiglia ha avallato questa teoria, spiegando.

“Era sul treno con Soleil, c’è stata la telefonata con Alfonso Signorini. Non si conoscono i contenuti. Però chiaramente nella Casa entreranno sei persone, ci saranno sei nuovi ingressi, chissà! Se ci pensate Giulia Salemi è rientrata a due anni di distanza, Dayane farebbe lo stesso percorso”.

Dayane ha detto più volte di non voler partecipare ad altri reality

Più volte nel recente passato Dayane Mello ha dichiarato di non voler partecipare più ad alcun reality.

Nelle scorse settimane aveva anche dichiarato: “Mi dissocerò da qualsiasi tipo di reality. A questo punto non supporterò nessuno. Rispetterò semplicemente il mio pubblico, perché so cosa hanno passato per me.

Sono su un nuovo percorso nella mia vita, non ne faccio più parte. Grazie di tutto”. Aggiungendo anche: "La vita reale non si basa su un esperimento sociale, ecco perché ho preso questa decisione. Ho passato molto tempo a prendermi cura di me stessa dal mio psicologo per stare meglio. Non voglio ricominciare da capo e voglio amare e rispettare il mio pubblico e non saranno usati per aiutare nessuno”.

Ricordiamo che Dayane Mello aveva partecipato al GF Vip 5, l'edizione andata in onda dal settembre 2020 al 1° marzo 2021, chiudendo al quinto posto.