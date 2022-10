Diverse sorprese e inaspettate novità avverranno durante i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, trasmessi dal 24 al 28 ottobre su Rai 1. Gli spoiler dello sceneggiato italiano rivelano che Veronica Zanatta verrà presa di mira da alcune donne particolarmente bigotte per la sua storia con Ezio. Federico Cattaneo, invece, scriverà una lettera per Stefania Colombo.

Il Paradiso delle signore, episodi 24-28 ottobre: Veronica accusata di essere una concubina da alcune donne bigotte

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti i nuovi episodi previsti nell'ultima settimana di ottobre su Rai 1 annunciano tanti colpi di scena.

Scendendo nei dettagli, Ezio (Massimo Poggio) e Veronica confideranno nell'aiuto di Adelaide per ottenere l'annullamento delle nozze da parte della Sacra Rota. Purtroppo la coppia riceverà una brutta notizia quando l'istituto religioso prenderà una decisione irrevocabile. Per questo motivo Gemma e Stefania organizzeranno una festa per tirare su il morale ai loro genitori.

Ma i giornalisti continueranno a mettere zizzania nella vicenda di Colombo, tanto che anche la figliastra rischierà di andarci di mezzo. Pertanto Gloria (Lara Komar) pregherà le veneri di proteggere Gemma dai reporter invadenti. Veronica, invece, sarà accusata di essere una concubina da alcune donne bigotte.

Alla fine, il prete consiglierà ai Colombo di non abitare più sotto lo stesso tetto dopo i fatti di cui è rimasta vittima la Zanatta

Maria riceve una proposta di lavoro in Costa Azzurra

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 24 al 28 ottobre, Flora (Lucrezia Massari) racconterà a Umberto (Roberto Farnesi) di aver subito un'umiliazione da parte di Adelaide (Vanessa Gravina) al circolo.

Per questo motivo il commendatore chiederà alla baronessa Foppa di assumere Maria nella sua industria tessile in Costa Azzurra. A tal proposito, Matilde e Adelaide inizieranno ad avere dei sospetti quando la Puglisi riceverà un'allettante proposta di lavoro in Francia. Dall'altra parte, Umberto non vedrà l'ora che Flora ritorni a essere la stilista di punta del grande magazzino.

Stefania riceve una lettera da Federico

Maria (Chiara Russo), invece, apparirà dilaniata dai dubbi, in quanto non saprà se accettare oppure no la proposta della baronessa visto che dovrebbe andare a lavorare lontano da Milano. A questo punto Vito Lamantia riuscirà a darle una risposta inaspettata.

Infine ci sarà grande attenzione su Stefania, che dimostrerà di nascondere un segreto, infatti la scrittrice non racconterà a Marco di essere nuovamente in contatto con Federico quando riceverà una sua lettera.