La puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda il 24 ottobre, ha fatto storcere il naso a molti soprattutto per l'ennesimo spazio che è stato concesso a Ginevra Lamborghini. Sebbene la ragazza sia stata squalificata dal gioco quasi tre settimane fa, gli autori continuano a concederle blocchi e incontri in casa con gli ex coinquilini. Questo ha spinto Stefano Bettarini ad esporsi sui social network per protestare per la presunta disparità di trattamento che ci sarebbe tra l'ereditiera e tutti gli altri personaggi famosi che sono stati espulsi dal reality prima di lei.

Aggiornamenti sulla diretta del Grande Fratello Vip

Stefano Bettarini ha partecipato due volte al Grande Fratello Vip, ma l'ultima esperienza è stata tutt'altro che piacevole. Dopo aver affrontato una settimana di quarantena nel rispetto delle norme anti-Covid, l'ex calciatore è rimasto in casa pochi giorni: ancor prima di entrare nelle dinamiche dell'edizione numero 5 (quella vinta da Tommaso Zorzi), l'uomo è stato squalificato per bestemmia.

Un paio d'anni fa, infatti, le regole del reality-show erano molto più ferree e tutti gli espulsi non potevano presenziare alle puntate in diretta.

Oggi è tutto diverso, tant'è che Lamborghini e Ciacci sono sempre in studio e vengono interpellati dal conduttore in più occasioni; questo cambio di regolamento ha fatto storcere il naso all'ex marito di Simona Ventura, che lo scorso 24 ottobre ha criticato il programma Mediaset tramite i social network.

La frecciatina a chi lavora per il Grande Fratello Vip

Tra le Stories che Bettarini ha pubblicato lunedì 24 ottobre, spicca quella in cui ha criticato il nuovo meccanismo del Grande Fratello Vip.

Mentre su Canale 5 andava in onda l'ennesimo confronto tra Antonino e Ginevra, l'ex vippone Stefano scriveva questo sui social network: "Non è tanto triste chi ti dice una menzogna ma chi, dopo che lo scopri, nemmeno si vergogna".

"Eliminati in studio e ritorni in casa a più riprese", ha concluso il toscano accanto ad un'immagine di Lamborghini tra le mura di Cinecittà e all'emoticon di due mani che fanno l'applauso.

Quello che non è piaciuto allo sportivo, è che l'ereditiera continui ad essere protagonista delle puntate del reality nonostante sia stata espulsa dal gioco circa tre settimane fa.

Signorini interpella spesso la ragazza durante le dirette del lunedì e del giovedì sera, anche perché gli autori puntano ancora molto sulla coppia che i fan hanno ribattezzato "gintonic".

Il passato al Grande Fratello Vip

Anche se su Instagram ha parlato di concorrenti eliminati che ritornano spesso in casa, Bettarini si riferiva agli squalificati, tant'è che l'immagine che ha scelto di pubblicare è quella di Ginevra.

Essendo stato espulso anche lui dal programma per una parola di troppo, Stefano non trova giusto che a Lamborghini venga ancora concessa sia la possibilità di partecipare a tutte le puntate in studio, che quella di rientrare nella casa per confronti e chiarimenti.

Questo pensiero l'hanno espresso anche molti spettatori, gli stessi che lo scorso 24 ottobre si sono detti stufi dell'ennesimo blocco che è stato dedicato alla coppia Ginevra-Antonino, un amore mai nato che però continua ad avere più spazio di quello che Antonella ed Edoardo stanno vivendo tra le mura di Cinecittà.

Il conduttore Mediaset sostiene fortemente i "gintonic" e ha perdonato la ragazza per lo scivolone che ha fatto quando ha detto che Marco Bellavia meritava di essere bullizzato (parole che le sono costate la squalifica immediata).

A farsi portavoce del malcontento di molti fan, invece, è stata Giulia Salemi che l'altra sera ha informato Alfonso del fatto che almeno la metà del pubblico non ne può più di questa storia.