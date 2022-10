Antonino Spinalbese ha fatto arrabbiare i fan dei "GinTonic". Il concorrente del GFVip 7 parlando con Cristina Quaranta ha confidato che lui e Ginevra Lamborghini non sarebbero mai potuti diventare una coppia. Il motivo? Il 27enne non ha gradito che Ginevra si sia avvicinata a lui nonostante abbia già una relazione in corso lontano dai riflettori.

Le parole di Antonino

All'interno del GFVip 7, Antonino e Ginevra si erano avvicinati: tra i due sembrava che ci fosse un certo feeling, tanto che potesse nascere una relazione. La "convivenza forzata" tra i due, però, si è interrotta per via della squalifica della 30enne.

Parlando con Cristina Quaranta, il concorrente ligure ha rivelato l'importanza che una figura femminile ha nella sua vita: "Non parlo di atti o cose fisiche". Il diretto interessato ha spiegato che per iniziare bene la giornata gli basta anche solo dormire tutta la notte al fianco di una donna. Sulla base di quanto dichiarato, il 27enne ha espresso un desiderio: "Speriamo che facciano entrare qualcuna. Magari arriverà presto una ragazza..."

A quel punto, Cristina ha fatto notare al coinquilino che c'era Ginevra se non fosse stata espulsa dal gioco. La stessa concorrente si è detta sicura che tra Lamborghini e Antonino sarebbe potuto nascere una relazione.

Il due di picche a Ginevra

In replica al punto di vista di Cristina Quaranta, Antonino Spinalbese ha fatto delle osservazioni sul feeling mostrato con Ginevra Lamborghini: "No, non mi piaceva lei".

Inoltre, il diretto interessato ha rincarato la dose sull'ex coinquilina: "Non saremmo potuti diventare una coppia". Davanti allo stupore di Cristina, il 27enne ha rivelato di essersi avvicinato all'ex coinquilina senza malizia. Antonino ha sostenuto che non gli piaceva la situazione che c'era tra di loro, perché Ginevra fuori dal GFVip 7 ha una frequentazione: "Il suo avvicinarsi a me così, da fidanzata, mi fa pensare e non mi piace per nulla".

Infine, Spinalbese ha ammesso di non essersi sbilanciato sull'ex gieffina per non metterla in cattiva luce.

Fan dei 'GinTonic' delusi

Ovviamente, le parole di Antonino Spinalbese, non sono passate inosservate ai telespettatori della diretta h24.

Su Twitter, alcuni utenti si sono detti delusi per le dichiarazioni del 27enne ligure.

Sui social era già nata una ship chiamata "GinTonic". Alcuni telespettatori del GFVip 7 erano infatti convinti che tra Ginevra e Antonino sarebbe nata una relazione.

Addirittura, nel corso della sesta puntata del Reality Show, l'ex concorrente era tornata nella Casa per fare una sorpresa ad Antonino. Dunque, è impossibile non pensare alla delusione che hanno provato i fan dell'ipotetica coppia.