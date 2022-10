Notte di tensione al GFVip7. Nella tarda serata di martedì 25 ottobre, Elenoire Ferruzzi si è dichiarata a Daniele Dal Moro e ha ricevuto un due di picche. Il 32enne ha spiegato di vederla semplicemente un'amica. Parlando con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, Elenoire ha minacciato di abbandonare la Casa di Cinecittà perché stufa di passare per quella che si fa sempre i film.

Che cos'è accaduto?

Elenoire è invaghita di Daniele e crede che anche lui lo sia.

Nel pomeriggio di martedì 25 ottobre, Giaele ha chiesto a Dal Moro se fosse interessato a Ferruzzi.

Dal canto suo, il 32enne ha precisato di vedere Elenoire solamente come un'amica. Nella tarda serata, il concorrente ha spiegato la sua posizione alla coinquilina. Elenoire Ferruzzi è andata su tutte le furie e si è sfogata con Edoardo e Antonella.

Secondo Edoardo, la 47enne milanese potrebbe avere travisato la situazione: "Anche a me è capitato di pensare che una ragazza provasse interesse per me e poi non era vero". Elenoire però ha fornito una versione completamente diversa, spiegando che sia Luca che Daniele si vergognino di lei: "Ci sono abituata, non lo direbbero mai". Secondo la diretta interessata gli uomini farebbero fatica a dire di essere attratti da una donna trans: "Ma secondo voi sono pazza?".

Elenoire ha precisato di avere visto qualcosa di diverso nell'atteggiamento del coinquilino: "A lui piaccio".

Ferruzzi minaccia il ritiro

In preda ad una crisi di nervi Elenoire Ferruzzi ha minacciato di abbandonare il GFVip7: "Io domani me ne vado da qui". La 47enne si è detta intenzionata ad abbandonare il gioco seriamente, a differenza di chi minaccia di uscire e poi torna sempre sui suoi passi.

Come se non bastasse, Ferruzzi è stata protagonista di uno scontro acceso con gli autori. La diretta interessata dopo essere andata in confessionale a parlare di quella che stava accadendo con Daniele Dal Moro, non ha gradito il punto di vista degli autori. In un video pubblicato su Twitter, si sente dire Elenoire che non ha travisato nulla con il 32enne di Verona.

Poi, la diretta interessata ha mandato a quel paese gli autori.

In realtà, non è la prima volta che si crea una situazione simile all'interno della Casa. Durante i primi giorni del Reality Show, la concorrente si era invaghita di Luca Salatino. Quest'ultimo però ha sempre dichiarato di essere innamorato della sua attuale compagna. Nei giorni scorsi, Patrizia Rossetti ha centrato il punto della situazione: secondo la 63enne, Elenoire ha tanto bisogno d'affetto ma spesso vede delle cose che non ci sono. Anche Edoardo Donnamaria aveva sostenuto che Ferruzzi tende a vedere una cosa che non esiste.