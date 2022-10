Stanno facendo molto discutere i fan sui social le anticipazioni delle ultime due puntate di Uomini e donne che sono state registrate. Tra lunedì e martedì scorso, infatti, Riccardo ha manifestato i tanti dubbi che ha sul suo futuro nel programma, dove sembra non trovarsi più a proprio agio. Maria De Filippi si è accorta immediatamente del malessere del cavaliere e ha cercato di fargli cambiare idea sull'eventualità di abbandonare il Trono Over da single.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Non è la prima volta che Maria De Filippi è costretta ad intervenire per evitare che uno dei personaggi di punta del Trono Over lasci definitivamente il suo programma.

Anche ieri, 25 ottobre, la presentatrice ci ha dovuto mettere del suo per far cambiare idea ad un sempre più nervoso e demotivato Riccardo.

Le anticipazioni della registrazione che c'è stata martedì pomeriggio, infatti, fanno sapere che il cavaliere è stato tutto il tempo con il broncio e, non appena ha avuto l'occasione, ha abbandonato lo studio perché pressato dalle troppe critiche.

La padrona di casa del dating-show si è accorta già all'inizio delle riprese che Guarnieri era giù di morale e gli ha chiesto spiegazioni.

Il pugliese ha ammesso di non avere più stimoli nello stare nel parterre, e che se partecipa ancora a Uomini e Donne è esclusivamente per rispetto di Maria e degli spettatori che gli dimostrano affetto quando lo incontrano per strada.

Incertezza sul futuro a Uomini e Donne

Gli spoiler del 25 ottobre, poi, fanno sapere che anche Ida ha attaccato Riccardo dicendogli che se è in crisi è perché pensa soltanto a sé stesso: queste parole hanno ferito il pugliese, che poco dopo ha lasciato lo studio in preda alla rabbia.

Anche Alessandro ha criticato Guarnieri e il suo modo di fare, ma poi ha precisato che non lo vede come un "rivale" in amore perché è sicuro di quello che stanno costruendo lui e Platano.

Ad evitare che Guarnieri abbandonasse Uomini e Donne come aveva "minacciato" di fare già qualche settimana fa, è stata di nuovo Maria De Filippi, che ha richiamato il cavaliere all'interno degli Elios.

La conduttrice vuole impedire l'addio definitivo di Riccardo, ma settimana dopo settimana sta diventando sempre più difficile anche a causa delle frecciatine che dame e cavalieri del parterre gli lanciano.

Nessun ritorno di fiamma a Uomini e Donne

Le anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, hanno un po' spiazzato i telespettatori. Soltanto 24 ore prima, infatti, Ida era scoppiata a piangere nello scoprire che Riccardo aveva riallacciato un rapporto con Gloria.

Alla scenata di gelosia di lunedì 24 ottobre, però, non ha seguito nessun riavvicinamento tra Platano e Guarnieri, anzi lei ne ha approfittato per attaccare nuovamente l'ex sul suo narcisismo e sul fatto che non sta riuscendo a costruire nulla dopo la loro rottura.

Platano, invece, continua ad uscire con Alessandro e conferma di non voler tornare in coppia con il pugliese che tanto l'ha fatta soffrire in passato.

Le lacrime che la dama ha versato mentre lasciava lo studio, però, alimentano il sospetto di molti su un sentimento che proverebbe ancora per Riccardo, un amore mai veramente dimenticato che starebbe impedendo ad entrambi di rifarsi una vita accanto ad altre persone.

Per il momento, Guarnieri ha accettato di rimanere nel cast del Trono Over ma ha precisato che lo fa solo per l'affetto e la stima che nutre nei confronti di Maria De Filippi. La speranza di quest'ultima, e anche quella dei sostenitori del tarantino, è che presto possa arrivare una donna capace di fargli ritrovare il sorriso e la voglia di mettersi in gioco.