Prosegue su Canale 5 la programmazione della soap opera statunitense "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 10 a sabato 15 ottobre Eric cambierà idea e perdonerà Quinn dando un'altra possibilità al loro matrimonio. Inoltre Ridge e Steffy faranno di tutto per tenere lontana Sheila dalla loro famiglia, mentre Finnegan rivelerà a Paris di aver parlato con la madre senza dire nulla a Steffy.

Steffy caccia via Sheila

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 10 al 15 ottobre, Steffy manderà via in malo modo Sheila.

La ragazza infatti non ha nessuna intenzione di farsi rovinare il giorno più importante della sua vita.

Intanto Hope e Liam discuteranno in merito a quanto successo durante il ricevimento e pure loro saranno turbati dall'apparizione improvvisa di Sheila. Quest'ultima si sentirà umiliata per essere stata trattata in quel modo e ragionerà su come vendicarsi.

Paris dice a Finnegan che si può confidare con lei

Secondo le anticipazioni televisive delle puntate fino al 15 ottobre, l'arrivo di Sheila ha messo in subbuglio tutti i Forrester. Steffy davanti a Finnegan, spiegherà a Paris tutti i sotterfugi perpetrati dalla sua suocera in passato pur di distruggere la sua famiglia. Intanto Ridge si rivolgerà a Carter al fine di ottenere una ordinanza che tenga lontana Sheila sia da Steffy che da suo figlio.

Inoltre la giovane Forrester ribadirà al marito che per nessuna ragione dovrà avvicinarsi a sua madre.

Nel frattempo Paris riferirà a Jack che gli starà vicino ogni qualvolta ne avrà bisogno. Il dottore rivelerà alla Buckingham che Sheila si è messo in contatto con lui e che hanno parlato e di non dire nulla a Steffy. Quest'ultima sembrerà certa del fatto che il marito sia convinto nel non voler alcun rapporto con la madre biologica.

In tutto questo saranno ormai pronte tutte le pratiche burocratiche per il divorzio di Eric e Quinn, proprio mentre lo Walton si sarà convinto di voler rendere pubblica la relazione con la Fuller, consapevole dei rischi che potrebbero derivarne.

Il ripensamento di Eric mette in difficoltà Quinn e Carter

In base agli spoiler della prossima settimana, Quinn si recherà da Eric per perfezionare il divorzio da Eric.

Con sua grande sorpresa il patriarca Forrester le annuncerà di aver cambiato idea e di voler dare un'altra occasione al loro matrimonio. Intanto Finnegan sarà sempre più turbato dagli eventi, ma troverà in Paris un'ottima persona con cui confidarsi.

Inoltre sia lo Walton che la Fuller saranno innamorati l'uno dell'altra. Quando la donna si recherà a casa del suo amante, lui penserà che il tono dimesso con cui si è presentato è dovuto principalmente alla firma del divorzio. Carter sarà devastato come apprenderà la realtà dei fatti. Infine Ridge e Steffy si adopereranno in ogni modo affinché Sheila non possa essere un pericolo per loro.