Questo pomeriggio, sabato 29 ottobre, l'influencer Giulia Salemi è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Qui, ha aperto il suo cuore parlando della sua infanzia, dei momenti difficili vissuti quando i suoi genitori hanno deciso di separarsi, dell'amore per Pierpaolo Pretelli. La ragazza che sta vivendo un momento d'oro sia per quanto riguarda la sua vita privata che quella lavorativa ha annunciato che presto lei e Pierpaolo faranno un passo importante. Giulia che in questa edizione del Grande Fratello ha un ruolo inedito occupandosi di commentare i social si è detta molto felice perché tutto sta andando a gonfie vele.

Giulia Salemi e la storia d'amore con l'ex velino di Striscia la notizia

Giulia Salemi e Pierpaolo si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip di cui sono stati entrambi concorrenti in una delle scorse edizioni. Finora, i due hanno vissuto divisi tra Roma, città dove vive lui e Milano, città dove invece vive lei. Giulia ha annunciato proprio a tal proposito: "Io e Pierpaolo andremo a convivere, ufficialmente. Abbiamo preso una casa, ci trasferiremo a metà novembre". La ragazza ha poi rivelato che hanno scelto di andare a vivere a Milano ed ha anche aggiunto che questo è il primo step per sperimentare una convivenza. L'influencer ha dichiarato di sperare che però la vita le sorrida.

Giulia ha raccontato di non voler fare pronostici perché è scaramantica ed ha concluso dicendo che preferisce godersi a pieno questo amore bellissimo e la convivenza. Per lei, stando poi ad alcune indiscrezioni circolate sul web nei giorni scorsi, sarebbe all'orizzonte un nuovo progetto lavorativo. Giulia potrebbe infatti tornare al timone dello storico programma in onda su Italia uno diversi anni fa "Meteore".

La commentatrice dei social risponde alle critiche

Silvia Toffanin ha poi chiesto a Giulia Salemi nel corso della lunga intervista cosa volesse rispondere a chi l'ha definita una "meteora". La commentatrice dei social ha replicato che in realtà preferisce volare alto e non sentirsi obbligata a dover per forza rispondere. Per lei, nel salotto televisivo, non sono mancate le emozioni quando ha parlato dell'infanzia e della separazione dei suoi genitori.

Giulia ha detto di essere stata messa in mezzo ed aver dovuto scegliere tra suo padre e sua madre. Poi, ha rivelato di non aver parlato con il suo papà per ben due anni. Lacrime di gioia anche quando ha ricevuto il videomessaggio da parte della sua sorellina, di suo padre e della nuova compagna. Anche dal punto vista familiare, l'influencer ha detto che va tutto bene e finalmente può dirsi veramente felici e serena.