L'uscita di Marco Bellavia dalla casa del Grande Fratello Vip è ancora al centro dell'attenzione mediatica. Dopo che Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci sono stati espulsi dal gioco per quello che hanno detto e fatto contro il compagno d'avventura, anche Striscia la Notizia ha aperto "un'indagine" su chi meritava di essere punito, allungando la lista dei concorrenti "colpevoli", che invece sono stati graziati dalla produzione.

Le immagini sul cast del Grande Fratello Vip

Sono passati pochi giorni da quando Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti e al pubblico del Grande Fratello Vip i provvedimenti disciplinari che la produzione ha preso nei confronti di chi ha esagerato con Marco Bellavia.

A pagare per quello che in rete è stato ribattezzato il "branco" sono stati Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, gli unici eliminati dal gioco per le cose dette e fatte verso il mental coach.

Un parere che sposano la maggior parte dei telespettatori, però, è che a essere puniti sarebbero dovuti essere in parecchi, ovvero tutti quelli che hanno avuto esternazioni infelici sul palese disagio interiore del coinquilino.

Anche Elenoire Ferruzzi si è esposta nella casa di Cinecittà per lamentarsi della disparità di trattamento che ci sarebbe stata tra alcuni di loro e il resto del gruppo: "Anche altri hanno detto cose contro Marco, ma hanno mostrato solo le nostre".

Le parole dei protagonisti del Grande Fratello Vip

A dare manforte a una sensazione piuttosto generale sono stati i conduttori di Striscia la Notizia, che lo scorso 5 ottobre hanno mandato in onda un video che riassumeva tutte le offese che i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno rivolto a Bellavia prima che decidesse di abbandonare la casa spontaneamente.

Nel mirino del tg satirico, però, ci sono finiti solo quei vipponi che lunedì scorso non hanno subito provvedimenti per le cose che hanno detto su Marco e sulla sua precaria salute mentale, tanto da aprire una "indagine" per chiedere che questo "caso" non venga chiuso prima del tempo e soprattutto prima che tutti i "colpevoli" vengano puniti come meritano.

Charlie Gnocchi, ad esempio, la settimana passata è stato sorpreso dalle telecamere mentre diceva a Bellavia: "Non me ne frega niente. Non voglio ascoltarti, cosa siamo degli psichiatri? Vai in ospedale".

Il conduttore radiofonico è oggetto di critiche anche perché in diretta su Canale 5 si è professato grande amico del mental coach, cosa che non sembrerebbe sentendo le tante parole poco carine che gli ha rivolto quando stava male.

L'affondo al 'branco' del Grande Fratello Vip

Nel servizio che Striscia la Notizia ha dedicato al "caso Bellavia" sono presenti anche le affermazioni molto forti che Wilma Goich ha fatto nella casa pochi giorni fa: "Tu la depressione ce l'hai perenne, sei la causa dei tuoi mali".

Carolina Marconi, invece, è stata ripresa mentre dava del "patetico" a Marco in un momento in cui era in evidente difficoltà, mentre Cristina Quaranta ha tuonato contro l'ormai ex coinquilino dopo la sua uscita dalla casa e dicendo che l'avrebbe voluto affogare per come si comportaval ma che non l'ha fatto per la situazione nella quale entrambi si trovano, ovvero ripresi 24 ore su 24 dalle telecamere.

Insomma, Elenoire Ferruzzi ha ragione quando si lamenta pubblicamente per essere stata rimproverata in diretta tv per quello di grave che ha detto su Bellavia ("dovrebbe andare alla neurodeliri"), mentre molti altri suoi compagni d'avventura non sono neppure stati menzionati tra quelli che hanno esagerato con le parole e con l'indifferenza.