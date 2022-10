Su Canale 5 continuano ad andare in onda gli appuntamenti con la soap Un altro domani. Le vicende intrigate di Carmen e Julia non smettono di appassionare il pubblico da casa. Sicuramente, una delle trame che coinvolge gli telespettatori è quella che riguarda la relazione clandestina tra Ines e Angel. Durante le puntate precedenti, Alicia è venuta a conoscenza di quanto accade tra la sua datrice di lavoro e l'uomo che ama. La ragazza, da allora, si è finta complice dei due, aiutando la moglie di Ventura a nascondere il segreto. La Utanares si è spacciata come fidanzata del Godoy.

Alicia però, non ha mai smesso di essere innamorata di Angel e, durante le prossime puntate, cercherà di sbarazzarsi della moglie di Ventura.

Spoiler Un altro domani, episodi Spagna: Ines capisce che Alicia la sta avvelenando

Dalle trame delle puntate di Un altro domani che stanno andando in onda in Spagna, Ines inizierà ad accusare dei malori. La donna inizierà a fare una serie di visite, anche sotto la pressione del marito Ventura. Il medico diagnosticherà alla Acevedo una semplice menopausa. L'amante di Angel non si darà però pace alla notizia, ritenendo la cosa improbabile vista la sua giovane età. La donna continuerà a ritrovarsi chiusa in casa perché Ventura, influenzato da Alicia, inizierà a pensare che la consorte stia perdendo la ragione.

Ben presto inizieranno i sospetti della Acevedo sul fatto che qualcuno stia tentando di avvelenarla. Le sue intuizioni ricadranno su un nemico di Ventura, prima di spostarsi proprio su Utanares. Il tutto inizierà quando Enoa svelerà a Ines che Alicia in libreria non fa altro che leggere un libro su Poirot e il mistero di Styles Court.

La moglie di Ventura inizierà a mettere insieme i pezzi, capendo che Alicia si starà sperando al romanzo per assassinarla silenziosamente.

Anticipazioni Un altro domani, puntate spagnole: Ines mente ad Angel

Ines esaminerà alcuni libri che Alicia le porterà, scovando della polvere velenosa. La donna avrà dunque le idee chiare sui suoi malesseri, ma deciderà di non parlare subito con la ragazza, dato che continuerà a essere costretta a rimanere in casa.

Nel frattempo, Angel dirà ad Alicia che non sarà più necessario che si fingano fidanzati, visto che la sua relazione segreta con Ines sarà definitivamente terminata. La Utanares, però, dopo qualche ora correrà da Angel rivelandogli che sua madre ha deciso di chiuderla in convento data la rottura del fidanzamento. Si tratterà dell'ennesima manipolazione di Alicia. Per venire incontro alla ragazza, Angel deciderà di continuare a portare avanti il finto fidanzamento per aiutare quella che lui crede essere una sua amica.