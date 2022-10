L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato su Rai 1 nella settimana che va dal 31 ottobre al 4 novembre 2022 in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Marco si ritroverà nel mirino di Umberto Guarnieri, pronto a colpire il nipote della contessa Adelaide.

Spazio anche alle vicende di Vito che, in questi nuovi appuntamenti con la soap, compirà un passo avanti importante nei confronti della bella Maria.

Marco vittima di Umberto Guarnieri: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 4 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 fino al 4 novembre 2022 rivelano che Umberto studierà un nuovo piano per colpire la contessa Adelaide, la quale sta rendendo impossibile la vita di Flora dal punto di vista lavorativo.

Così il commendatore deciderà di colpire Marco, il nipote della contessa, mettendo in discussione il modo in cui si è appropriato di alcuni documenti per scrivere il suo pezzo sulla tragedia del Vajont.

Di conseguenza, Marco si ritroverà vittima di questa vendetta ordita da Umberto Guarnieri che in realtà vuole colpire la contessa e provare così a farle cambiare idea sul conto di Flora.

La situazione per Marco, però, non sarà affatto facile da gestire: in suo soccorso correrà Vittorio che, nel momento in cui scoprirà di questa faida che si sta compiendo tra Umberto e la contessa, si schiererà dalla parte del ragazzo.

Vittorio difende Marco, Vito viene smascherato: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Vittorio ha intenzione di proteggere Marco e per tale motivo deciderà di far uscire il pezzo che ha scritto sulla tragedia del Vajont all'interno del nuovo numero del Paradiso Market.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 fino al 4 novembre 2022, rivelano che Vito verrà messo alle strette da Armando.

Il capo-magazziniere ha notato dei movimenti strani da parte del ragazzo e, dopo aver trovato una foto di Maria all'interno del suo portafoglio, deciderà di indagare.

A quel punto Vito confesserà di essersi innamorato di Maria anche se, per il momento, non ha ancora il coraggio di confessarglielo apertamente.

Vito ci prova con Maria: anticipazioni Il Paradiso al 4 novembre

Intanto fervono i preparativi per la serata di gala che è stata organizzato da Vittorio e Matilde all'interno del grande magazzino, con tanto di ballo.

Maria, però, alla luce dei suoi continui scontri con Flora deciderà di non partecipare all'evento. Anche se poi un impegno del tutto imprevisto la costringerà ad uscire sola di casa.

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore al 4 novembre rivelano che, nel momento in cui Vito Lamantia scoprirà che Maria non vuole più partecipare al ballo, deciderà di farle una sorpresa. Il giovane si presenterà sul Ballatoio e si offrirà come suo accompagnatore: in questo modo, quindi, Vito ci proverà con la promettente stilista che ha stregato il suo cuore.