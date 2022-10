Le puntate della 2^ stagione della soap Terra Amara saranno ricche di avvincenti colpi di scena. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Mujgan svelerà alla zia che Adnan è figlio di Yilmaz, Demir rischierà la vita perdendo il controllo della sua automobile e Saniye e Gaffur si prenderanno cura della piccola Üzüm.

Mujgan rivela alla zia che Adnan è figlio di Yilmaz

In seguito all'ennesima discussione tra Mugan e Yilmaz, Behice si dirà infastidita dal comportamento della nipote e le chiederà per quale motivo è così ostile nei confronti di suo marito.

A quel punto, allora, stanca di mentire, la dottoressa rivelerà alla zia che tutti i suoi nervosismi derivano dalla scoperta che ha fatto sulla paternità di Adnan. La nuora di Fekeli racconterà alla zia che tutta la famiglia Yaman è al corrente del fatto che il primogenito di Zuleyha non è figlio di Demir come vogliono far credere, bensì figlio di Yilmaz. Una verità che spiazzerà la signora Behice che subito si recherà dalla signora Hunkar per farle capire di essere a conoscenza del suo segreto.

Hunkar consiglia al figlio di passare l'eredità alla piccola Leyla

La matrona, dopo aver parlato con la zia di Mujgan, si renderà subito conto che la donna sa qualcosa in merito alla paternità di Adnan e si recherà dal figlio per spingerlo a scrivere il suo testamento e lasciare gran parte de suoi beni alla piccola Leyla.

Demir non sarà d'accordo, perché considera anche Adnan a tutti gli effetti suo figlio, e non vorrebbe mai che un domani i due fratelli litigassero sull'eredità di famiglia. Hunkar, però, lo farà ragionare sul fatto che prima o poi la verità potrebbe venire a galla e Yilmaz finirebbe per disporre dell'eredità di quello che in realtà è suo figlio.

Demir sbanda e finisce sull'orlo di un precipizio

L'imprenditore, dopo aver parlato al telefono con un suo collaboratore, scoprirà che Yilmaz ha acquistato una delle sue proprietà, messe in vendita per coprire i debiti. A tal proposito si metterà in macchina e, furioso, si dirigerà verso la fabbrica che dirige Akkaya. A un certo punto, però, perderà il controllo dell'auto e uscirà fuori strada fermandosi in bilico sul ciglio di un dirupo.

Saranno ore orribili per l'imprenditore, che non potrà fare un passo per non rischiare di precipitare giù dal precipizio. Per fortuna, però, un gruppo di braccianti lo vedrà in difficoltà e accorerà per metterlo in salvo, legando l'auto a un trattore e trascinandola fino alla strada. Sarà così che il marito di Zuleyha ne uscirà illeso ma profondamente turbato, tanto che deciderà di mettere in pratica il consiglio datogli precedentemente dalla mamma e registrare buona parte dell'eredità solo a Leyla.

La mamma di Üzüm ha il cancro e potrebbe morire

Nel frattempo la mamma della piccola Uzum verrà portata d'urgenza in ospedale e lì Saniye e Gaffur scopriranno che la donna è malata di cancro ed è allo stato terminate. A tal proposito la caposquadra e il marito si prenderanno cura della piccola con la speranza che un miracolo salvi la donna che hanno accudito.