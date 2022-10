Le anticipazioni su Il Paradiso delle signore 7 del 25 e 26 ottobre 2022 rivelano che per Maria arriverà il momento di raccogliere i frutti del suo duro lavoro e per lei arriverà il primo importante successo professionale.

Occhi puntati anche su Salvatore che, in queste nuove puntate della soap, apparirà sempre più preoccupato per le sorti della sua amata Anna che sembra essere sparita nel nulla.

E poi ancora, Gemma si ritroverà a fare i conti con le pressioni da parte dei giornalisti che vogliono scoprire nuovi dettagli sulla relazione di sua madre con Ezio.

Maria si gode il successo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 25 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 25 ottobre 2022 rivelano che Maria verrà invitata dalla contessa alla festa che si terrà al Circolo, la quale prevede la partecipazione di persone illustri. Un duro colpo per Flora Ravasi che si sentirà sempre più minacciata dalla contessa Adelaide.

Intanto Maria raccoglierà i frutti del suo successo professionale: alla festa tutti si complimenteranno con lei per l'ottimo lavoro svolto.

L'abito che Maria ha disegnato per la baronessa Foppa ha ottenuto dei consensi positivi e la contessa non perderà occasione per elogiare in pubblico la giovane Puglisi, mettendo sempre più in difficoltà Flora Ravasi.

Salvatore in ansia per Anna: anticipazioni Il Paradiso delle signore 25 ottobre

Occhi puntati anche su Salvatore: le anticipazioni di questa nuova puntata del 25 ottobre rivelano che il ragazzo comincerà ad essere preoccupato per le sorti della sua amata Anna.

La donna, di punto in bianco, ha fatto perdere le sue tracce e risulta irraggiungibile.

Salvo non potrà stare tranquillo, dato che non riuscirà a mettersi in contatto con Anna e ciò gli crea un bel po' di ansie e preoccupazioni.

Spazio anche alle vicende di casa Colombo: per i due "promessi sposi" arriverà una notizia non troppo piacevole che finirà per gettarli di nuovo nello sconforto.

La Sacra Rota si è espressa sull'annullamento del precedente matrimonio tra Ezio e Gloria e il verdetto finale non è stato positivo.

Gemma nel mirino dei giornalisti: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 26 ottobre

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 26 ottobre 2022 rivelano che Flora metterà Umberto al corrente di quello che sta accadendo al negozio e del successo che vede protagonista Maria.

La giovane stilista non è per niente serena, consapevole del fatto che Maria può contare sul sostegno di Adelaide, intenzionata a farla fuori per sempre dal Paradiso.

Occhi puntati anche su Gemma che, in questo nuovo episodio della soap opera di Rai 1, finirà nel mirino dei giornalisti. La storia d'amore tra Ezio e Veronica continuerà a destare grande attenzione e i giornalisti metteranno alle strette anche Gemma, per cercare di scoprire nuovi dettagli su questa relazione.