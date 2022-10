Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole e secondo le trame settimanali dal 31 ottobre al 4 novembre ci saranno ulteriori sviluppi nel rapimento di Marina da parte di Fabrizio, perché la donna riuscirà a convincere il suo ex marito a liberarla, ma non tutto andrà come previsto. Ci sarà spazio anche per Manuela che sentirà la mancanza di Niko e arriverà a prendere una decisione, mentre Lia si recherà ancora nel seminterrato ma sarà scoperta da Diego. Viola, invece, sarà sempre più vicina a Damiano e proverà ad aiutarlo con suo figlio, ma non mancheranno i momenti più leggeri con i bambini che si prepareranno alla notte di Halloween.

Marina in serio pericolo, Roberto avrà un'intuizione: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 31 ottobre al 4 novembre raccontano che in primo piano ci saranno ancora le vicende di Marina, in balìa di Fabrizio. La donna non si lascerà prendere dal panico e riuscirà a convincere il suo ex marito a lasciarla libera, ma all'improvviso accadrà qualcosa che risveglierà la follia di Rosato e per Marina le cose si rimetteranno male. Nel frattempo, Roberto non riuscirà a capacitarsi dell'improvvisa sparizione della sua compagna e le domande lo tormenteranno. Filippo starà vicino a suo padre e lo aiuterà a convincersi che tra Marina e Fabrizio sia tornata la passione, ma proprio quando la pazzia di Rosato diventerà sempre più pericolosa, Ferri avrà un'intuizione che potrebbe salvare la vita alla donna che ama.

Lia sarà sorpresa nel seminterrato: anticipazioni settimana 31 ottobre - 4 novembre

Le puntate di Un Posto al sole dal 31 ottobre al 4 novembre vedrà tra i protagonisti anche Lia che sarà molto determinata a portare a termine il suo compito a Palazzo Palladini. La governante si introdurrà ancora una volta nel seminterrato di Alberto, alla ricerca del tesoro nascosto dalla famiglia, ma verrà scoperta da Diego.

Il figlio di Raffaele noterà la presenza della donna in casa di Alberto e chiederà subito spiegazioni, ma non è ancora stato rivelato se il ragazzo deciderà di mantenere il segreto di Lia. Nel frattempo, per Manuela sarà molto difficile stare lontana da Niko.

Viola conoscerà la famiglia di Damiano

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 31 ottobre al 4 novembre rivelano che la distanza presa da Niko farà soffrire molto Manuela che si sentirà costretta a prendere una decisione che potrebbe avere un forte impatto anche su Jimmy.

Viola, invece, sembrerà sempre più vicina a Damiano e lo aiuterà a risolvere i suoi problemi famigliari. La figlia di Ornella incontrerà Manuel e Rosa, ma più che il bambino, a preoccuparla sarà la madre. Per Silvia, invece, arriverà il momento di affrontare una questione delicata con Michele. Non mancheranno i momenti di leggerezza con i bambini del palazzo che capitanati da Camillo compiranno la loro missione per catturare il fantomatico fantasma la notte di Halloween.