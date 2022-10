Lunedì 24 ottobre tornerà su canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. In studio ci saranno poi anche gli ex concorrenti di questa edizione. La puntata sarà come sempre ricca di sorprese, confronti, colpi di scena e molto altro, ma sopratutto si scoprirà chi sarà il meno votato dal pubblico da casa.

Sondaggi televoto del 24 ottobre

Durante la scorsa puntata, andata in onda giovedì 20 ottobre, al televoto sono finiti: Giaele, Amaurys, Edoardo, Attilio e Carolina.

Come accade nella puntata di ogni lunedì, il concorrente meno votato di questa sera, andrà di diritto alla prossima nomination ed eventualmente, dovesse perdere anche il secondo televoto, abbandonerà la casa nella puntata di giovedì 27 ottobre. Il concorrente invece più votato sarà immune e non potrà essere nominato. Secondo quanto emerso dai sondaggi online, il concorrente più votato dovrebbe essere Edoardo Donna Maria. Mentre invece il meno votato dovrebbe essere Amaurys Perez. Tuttavia anche Giaele Donà potrebbe concorrere per l'immunità, in quanto secondo i sondaggi, la percentuale è simile a quella di Edoardo. Amaurys, seguito da Carolina e Attilio, sembrano invece non aver conquistato il consenso del pubblico, risultando i meno votati.

Non resta che attendere la puntata del Grande Fratello Vip di questa sera, lunedì 24 ottobre, per scoprire come finirà il televoto.

Anticipazioni puntata GFVip

Tutto è pronto per l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda come sempre su Canale 5 dopo striscia la notizia. Nell’appuntamento di questa sera, oltre a conoscere il verdetto del televoto, ci saranno anche due attesi confronti.

Il primo è quello tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi; i due, finita la scorsa puntata di giovedì, hanno avuto un lungo battibecco e il nuotatore non ha riservato belle parole per il comico. A distanza di giorni, i due continuano a non parlare e non si sono ancora chiariti. Un altro atteso confronto è quello tra due donne della casa: Wilma Goich e Nikita Pelizon.

Tutto è iniziato qualche sera fa, quando Nikita ha bevuto nel bicchiere di Wilma, consumando l’ultimo sorso di vino della cantante; la donna è andata su tutte le furie, accusando la ragazza di essere finta e maleducata. Non è poi da escludere che Pamela Prati possa ritornare a parlare del caso di Mark Caltagirone o che Marco Bellavia non torni in casa per ricordare a Pamela il suo sentimento. Potrebbero anche fare l'ingresso in casa i nuovi concorrenti, i cui i nomi non sono ancora stati comunicati.