Il Paradiso delle signore continua ad andare in onda su Rai 1 da lunedì al venerdì a partire dalle 15.55 e secondo le anticipazioni di giovedì 3 novembre i preparativi per il ballo terranno impegnato lo staff del grande magazzino di Vittorio. Per Matilde, invece, non sarà facile digerire quanto ha appreso da Adelaide e dopo i ricatti di Umberto penserà di lasciare Milano senza alcuna spiegazione, ma Vittorio ascolterà una conversazione tra la contessa e suo cognato e chiederà chiarimenti a Matilde. Per Conti diventerà una priorità salvare Marco e si recherà a villa Guarnieri.

Sarà una giornata movimentata anche per Salvatore che si agiterà ricevendo una telefonata da Caterina e subito dopo vedrà entrare Quinto in Caffetteria.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di giovedì 3 novembre raccontano che manca poco alle prove generali del ballo e le ragazze inizieranno a prepararsi per vivere al meglio la serata speciale. Nel frattempo, Matilde non potrà fare altro che pensare al ricatto di Umberto ad Adelaide. Il commendatore vorrebbe mettere in cattiva luce Marco e fargli perdere credibilità come giornalista e questo turberà molto la signora Ravasi, tanto che deciderà di lasciare il grande magazzino senza dare una spiegazione plausibile a Vittorio.

La puntata de Il Paradiso delle Signore 7 che andrà in onda giovedì 3 novembre vedrà Matilde al centro delle scene perché la donna prenderà una decisione improvvisa pensando di lasciare il suo posto a Milano. Il dottor Conti, però, ascolterà per caso una conversazione tra Adelaide e Umberto che lo farà insospettire e metterà alle strette Matilde che gli racconterà tutto.

Dopo aver appreso che Umberto vuole incastrare Marco, Vittorio si darà da fare per cambiare la situazione e dopo aver consultato Landi si recherà a villa Guarnieri, armato delle migliori intenzioni.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di giovedì 3 novembre rivelano che per Salvatore l'ansia tornerà a farsi sentire e dopo aver ricevuto una telefonata da parte di Caterina, per lui crescerà l'agitazione.

La giornata per il giovane Amato proseguirà con un colpo di scena inaspettato che non farà altro che acuire tutti i suoi timori: Quinto entrerà a sorpresa in Caffetteria. Per il marito di Anna sarà inevitabile ricominciare a preoccuparsi, perché la presenza dell'uomo a Milano potrebbe portargli via la famiglia appena costruita.