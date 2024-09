Tancredi leggerà le vecchie lettere di Matilde e l'emozione prenderà il sopravvento nella puntata de Il Paradiso delle Signore 9 di lunedì 30 settembre. Le anticipazioni rivelano che Marta temerà una vendetta di suo cugino contro Vittorio, mentre Odile sarà al centro delle attenzioni di Umberto e Marcello. Infine, Salvatore inviterà a cena la famiglia di Elvira.

Tancredi pronto ad incontrare Vittorio

Tancredi approfitterà di una richiesta di Matilde per incontrare Vittorio. Tutto avrà inizio quando Marta riceverà la telefonata della stilista che le chiederà di riavere dei disegni di suo padre.

La figlia di Umberto si renderà conto che quello che cerca Matilde è nelle mani di Tancredi che non esiterà a porre le sue condizioni per cedere i disegni. Di Sant'Erasmo chiederà a Marta di poterli consegnare di persona a sua moglie e alla fine raggiungeranno un compromesso: sarà Vittorio ad andare a prendere i disegni. Marta avrà molta paura che Tancredi possa vendicarsi di Vittorio commettendo qualche follia. Per il cugino di Marta saranno giorni difficili e per caso l'uomo si troverà a leggere delle lettere che Matilde aveva scritto per lui tempo prima. Le parole d'amore di sua moglie risveglieranno in Tancredi una forte nostalgia e la commozione avrà la meglio.

L'idea di Salvatore per conquistare i suoceri

Umberto avrà in mente un'idea per conquistare la simpatia di Odile e la cosa non dispiacerà ad Adelaide. La figlia della contessa sarà anche tra gli obiettivi di Marcello che pur di far piacere ad Adelaide studierà un modo per costruire con la ragazza un rapporto di fiducia. Ci saranno novità anche per Salvatore che non sopporterà il rifiuto di suo suocero.

Amato non si accontenterà di avere Elvira dalla sua parte e di vivere la sua storia d'amore, ma vorrà conquistare anche la sua famiglia. A questo proposito, Salvatore organizzerà una cena esclusiva al Circolo, sperando di poter far colpo sul signor Gallo. La scelta del posto non sarà casuale: il Circolo è frequentato da persone facoltose e Salvatore avrà l'obiettivo di dimostrare di avere una buona posizione sociale nonostante le sue umili origini.

Matilde e Vittorio: un amore proibito per l'epoca

Nella scorsa stagione tra Matilde e Vittorio è nato un sentimento molto importante. In un primo momento la stilista ha provato ad ignorare l'attrazione per Conti, visto che era sposata con Tancredi. Vittorio, da uomo libero, ha avuto meno problemi di Matilde ma anche per lui è arrivato un breve momento di difficoltà. Marta, infatti, è ritornata in Italia e la nostalgia per il passato ha fatto andare in confusione Vittorio. Nonostante le difficoltà, alla fine l'amore è stato più forte di tutto e a Matilde e Conti non è rimasto altro che fuggire dall'Italia per vivere la loro storia d'amore senza ostacoli. Tancredi non ha mai accettato la fine del suo matrimonio e continua a cercare vendetta.