Incredibili colpi di scena ci saranno nel corso delle puntate de Il Paradiso delle Signore trasmesse dal 31 ottobre al 4 novembre su Rai 1. Le trame della soap opera rivelano che Umberto Guarnieri cercherà di sabotare il lavoro di Marco Sant'Erasmo dopo aver messo sotto ricatto la contessa Adelaide.

Il Paradiso delle signore: anticipazioni prossime puntate

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, riguardanti le prossime puntate italiane rivelano che sembrerà tornare il sereno tra Anna e Salvatore dopo la scoperta della verità su Quinto. Tuttavia, il giovane Amato apparirà in ansia per il suo matrimonio con l'ex contabile.

A tal proposito, Caterina non potrà fare a meno di alimentare le paure del socio di Marcello. Anna, a questo punto, proverà a tranquillizzare suo marito, che invece temerà sempre di più di perdere Irene. La bambina, infatti, potrebbe riabbracciare Quinto dopo tanto tempo. Per questo motivo, la Imbriani cercherà di riportare l'armonia nella famiglia Amato.

Ma ecco che il figlio di Agnese entrerà in agitazione dopo il ricevimento di una telefonata da parte di Caterina. In seguito, Quinto entrerà all'improvviso in caffetteria. Sarà in questo frangente che Salvo assisterà all'incontro tra Anna e il nuovo arrivato, tanto da prendere una decisione inaspettata.

Umberto mette i bastoni tra le ruote a Marco

Nei prossimi appuntamenti de Il Paradiso, Flora racconterà ad Umberto di essere stata attaccata da Adelaide. Il commendatore, a questo punto, deciderà di intervenire in prima persona per risolvere la spinosa faccenda. Per questo motivo, Guarnieri penserà di mettere i bastoni tra le ruote a Marco nella stesura dell'articolo sulle vicende riguardanti la tragedia del Vajont per colpire la sua cognata.

In questo modo, il padre di Marta si augurerà di ottenere le quote del grande magazzino dopo aver ricattato Adelaide. Un'azione che la Sant'Erasmo cercherà di nascondere a Matilde, se poi non cambiasse idea. Difatti, la donna dimostrerà di avere bisogno dell'aiuto della Frigerio.

Il ricatto ai danni di Adelaide e Matilde viene scoperto da Vittorio

Purtroppo il ricatto provocherà ingenti danni sia ad Adelaide che a Matilde. Pertanto, la moglie di Tancredi si accingerà a lasciare il grande magazzino senza fornire una spiegazione convincente a Conti. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Vittorio inizierà a nutrire dei sospetti quando spierà uno scontro tra la contessa e suo cognato. Non contento, il capo del grande magazzino metterà con le spalle al muro Matilde, facendole confessare tutta la verità. L'ex marito di Marta, a questo punto, cercherà di salvare Marco, chiedendo aiuto a Roberto per poi recarsi a Villa Guarnieri per risolvere le faccenda. Alla fine, l'articolo del giornalista sarà presente sul magazine dell'atelier, tanto che Umberto dovrà cambiare strategia.

Infine Ezio confiderà a Gloria di essersi trasferito in una pensione in quanto non vuole essere denunciato per concubinaggio.