L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato il 4 e 5 ottobre 2022 con due nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Matilde otterrà dalla contessa la piena libertà per fare al meglio il suo lavoro nel grande magazzino.

Stefania, invece, rilascerà la sua prima intervista televisiva ignorando il fatto che, proprio con questo evento, si metterà nei guai col suo fidanzato Marco.

Gemma chiede aiuto a Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 4 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 4 ottobre rivelano che Matilde riuscirà a raggiungere un compromesso importante con la contessa Adelaide.

La signora Frigerio, infatti, vuole avere carta bianca ed assoluta libertà in merito alla sua gestione all'interno del grande magazzino.

Adelaide deciderà di acconsentire a tale richiesta ma, in cambio, chiederà che Matilde si impegni con tutte le sue forze per far sì che Flora venga estromessa dal Paradiso.

Intanto, Gemma deciderà di chiedere aiuto a Stefania: non vuole che suo padre Ezio dimentichi il giorno dell'anniversario con Veronica, motivo per il quale chiederà anche alla sorellastra di darle una mano.

Marcello si 'allea' con la contessa: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Occhi puntati anche su Marcello: le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 4 ottobre rivelano che il ragazzo deciderà di mettersi in contatto con la contessa, per metterla al corrente di quelle che saranno le sue nuove mosse per la tanto famigerata escalation sociale.

Ebbene, la contessa resterà colpita dall'intraprendenza di Marcello e deciderà di supportarlo in tutto e per tutto.

Intanto Umberto e Flora, dopo aver visto Matilde in azione all'interno del negozio, cominceranno ad essere un po' preoccupati per quello che potrebbe succedere.

Grandi colpi di scena anche nel corso della puntata della soap opera in programma il 5 ottobre nella fascia del pomeriggio di Rai 1.

Stefania nei guai con Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore 5 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Elvira riceverà un invito da parte di Salvatore: partecipare con lui alla gara di tango, dove si possono vincere due biglietti per un viaggio.

Salvatore sembra tenere molto a questa iniziativa anche se Elvira non sarà convinta al 100%: la giovane venere si farà dei problemi perché teme che possa essere schernita e presa in giro per il suo fisico.

Intanto per Stefania arriverà il momento di rilasciare la sua prima intervista televisiva, dove avrà modo di parlare del libro scritto per sua mamma.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore rivelano che, durante la sua chiacchierata, Stefania non farà mai il nome del fidanzato.

Un gesto "involontario" che, tuttavia, finirà per metterla nei guai con Marco: quest'ultimo, infatti, resterà profondamente deluso e amareggiato dal modo di fare di Stefania. Riuscirà la venere, figlia di Gloria, a farsi perdonare? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap in programma questa settimana su Rai 1 alle 16:05 circa.