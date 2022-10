Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 si concentreranno sulla famiglia Imbriani e Colombo-Zanatta. Riguardo Anna, la donna continuerà a essere irraggiungibile e Salvatore Amato svelerà le sue preoccupazioni a Marcello Barbieri e Armando Ferraris. Quest’ultimo, dopo aver visto Caterina durante uno dei suoi giri di consegna, chiederà a Marcello di indagare meglio su questa faccenda. Una volta saputo la scioccante verità, i due saranno indecisi se raccontare tutto a Salvatore. Parlando della famiglia Colombo-Zanatta, Gemma e Veronica vivranno un periodo molto brutto per via dei giornalisti invadenti e di alcune donne bigotte che accusano la vedova di concubinaggio.

Nel frattempo, Maria riceverà un’allettante proposta di lavoro da parte dei Foppa. Resterà al Paradiso delle Signore, oppure se ne andrà in Costa Azzurra?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Anna è irraggiungibile, Salvatore preoccupato

Visto che la Sacra Rota non ha concesso l’annullamento del matrimonio di Ezio e Gloria, il signor Colombo e la sua attuale compagna si aggrapperanno all’ultima speranza. Riuscirà la contessa di Sant’Erasmo a convincere chi di dovere ad accogliere la richiesta del commerciante di stoffe? Vittorio, intanto, darà un’occhiata ai nuovi bozzetti di Flora, ma quest’ultima sentirà una morsa al cuore quando il direttore del Paradiso delle Signore non approverà i suoi nuovi modelli.

Maria, invece, verrà riempita di complimenti dal signor Conti per aver realizzato un meraviglioso abito per la baronessina Foppa. Vito Lamantia, sempre più interessato al ruolo di contabile, cercherà di ottenere a tutti i costi il posto lasciato vacante da Beatrice. Salvatore farà un’amara scoperta: i fiori che ha inviato a sua moglie negli Stati Uniti non sono mai arrivati a destinazione.

Stefania riceverà una piccola lettera di Federico e lo terrà nascosto al suo futuro marito. Nel frattempo, Ezio e Veronica verranno a sapere che la Sacra Rota non ha concesso l’annullamento del matrimonio dei genitori di Stefania.

Adelaide invita Maria al circolo

Adelaide, contenta del successo che ha ottenuto l’abito creato dalla signorina Puglisi, deciderà di invitarla alla festa del Circolo.

Flora verrà a sapere tutto e sfogherà il suo malumore per il successo che sta riscuotendo la sua collega. A Vittorio verrà una brillante idea per la copertina del prossimo numero del Paradiso Market e comunicherà alle Veneri di farsi trovare pronte per gli scatti fotografici. Alla Caffetteria si respirerà un’aria cupa, Salvatore continuerà a far trapelare le sue preoccupazioni per la misteriosa scomparsa di Anna. Non si darà pace finché non capirà come mai sua moglie risulta ancora irraggiungibile negli Stati Uniti. A casa Colombo regnerà una tristezza assoluta per il mancato annullamento del matrimonio di Ezio e Gloria, e le ragazze Stefania e Gemma organizzeranno una sorpresa per risollevare il morale dei loro genitori.

Il Paradiso delle Signore, trame puntate 24-28 ottobre: Flora teme di perdere il lavoro

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 assisteremo a una delle più grandi paure della stilista Gentile Ravasi. Nel dettaglio, Flora si sfogherà con il suo compagno Umberto in merito all’oltraggio da parte di Adelaide. Il banchiere Guarnieri, temendo che la sua ex compagna usi Maria Puglisi per far perdere il lavoro a Flora, tenterà con modi gentili, garbati e da gentiluomo di convincere la baronessa Foppa ad assumere Maria nella sua azienda di tessuti in Costa Azzurra. Durante uno dei suoi giri di consegna, Armando intravvederà da lontano Caterina, la madre di Anna, e racconterà tutto a Marcello.

Questo significa che la nonna della piccola Irene non ha mai lasciato l’Italia e che la moglie di Salvatore ha raccontato una grossa bugia. Nel mentre, i giornalisti continueranno a impicciarsi nella vita sentimentale di Ezio. Questa volta a pagarne le conseguenze sarà Gemma.

Maria riceve un’offerta di lavoro da parte dei Foppa

Armando e Marcello vorranno vederci chiaro sulla faccenda della famiglia Imbriani e, con la complicità del capo magazziniere, il giovane Barbieri partirà per Reggiolo, il paesino di Anna. Giunto sul posto, il socio di Salvatore verrà a conoscenza di una terribile verità: Caterina non è mai salpata per gli Stati Uniti. Maria, nel frattempo, riceverà una proposta di lavoro dai Foppa, ma Matilde e Adelaide inizieranno a sospettare che dietro a tutto questo ci sia lo zampino di Umberto.

Gloria, nel vedere Gemma sempre più in difficoltà per via dei giornalisti invadenti, chiederà alle Veneri di proteggerla. Anche Veronica, la madre di Gemma, non se la spasserà molto bene per via della sua relazione d’amore con Ezio. Nel dettaglio, la vedova Zanatta verrà aggredita da alcune donne retrograde, che l’accuseranno di essere la concubina del marito di Gloria. Marcello e Armando verranno a sapere del ritorno di Anna e decideranno di non dire nulla a Salvatore su quanto hanno appreso su Caterina.

Salvatore mette alle strette Anna

Il giorno seguente, Marcello e Armando, sentendosi in colpa nei confronti di Salvatore, decideranno di rivelargli che Caterina non è mai partita per gli Stati Uniti e che gode di ottima salute.

Maria sarà combattuta tra accettare la proposta dei Foppa e restare al Paradiso delle Signore. Sarà proprio Vito Lamantia a sciogliere i suoi dubbi. Gloria scoprirà che Veronica è stata aggredita da alcune donne bigotte, ma involontariamente racconterà tutto a Ezio. Per calmare le acque, don Saverio consiglierà ai genitori di Gemma e Stefania di non vivere più sotto lo stesso tetto. Di ritorno a Milano, Anna non riceverà una bella accoglienza da Salvatore, infatti, il marito le chiederà maggiori spiegazioni sulla finta malattia di Caterina. E così, messa alle strette, la madre di Irene vuoterà il sacco.