Si fanno sempre più fitte le trame della soap Il Paradiso delle Signore 7: le anticipazioni delle puntate di fine ottobre spiazzano non poco, visto che si torna a parlare dopo tanto tempo di Federico Cattaneo, finora lontano da Milano e deciso a voltare pagina dopo le dolorose vicende che ha passato. Nel contempo, il rapporto tra Marco e Stefania inizia ad accusare i primi problemi, lasciandosi alle spalle il periodo tutto 'rose e fiori' degli inizi. Ecco quello che succederà nei prossimi episodi della soap campionessa d'ascolti in onda su Rai 1.

Stefania riceve un messaggio di Federico: Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate Il Paradiso delle Signore al 28 ottobre, svelano che Stefania verrà spiazzata da un messaggio di Federico, che di certo non si sarebbe mai aspettata. Senza dire una parola, la giovane Colombo resterà senza parole a fissare quello strano biglietto.

Stefania è consapevole della gelosia di Marco e, proprio per questo motivo, preferirà non dire nulla del messaggio ricevuto da Cattaneo. Non ora che anche la sua famiglia è nei guai per via dello scandalo che ha messo al centro dei pettegolezzi Ezio e Veronica.

Tuttavia, il silenzio di Stefania non farà che portarle solo dei guai perché, come sempre, la verità viene inesorabilmente a galla.

Federico torna ne Il Paradiso delle Signore?

Dunque, nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, Stefania mente a Marco, nascondendogli il fatto di aver ricevuto un messaggio di Federico, dopo un lunghissimo silenzio. Che cosa le avrà scritto il giovane Cattaneo? Le ipotesi sono diverse: da quella che lo vede orgoglioso del suo libro a una più intrigante, che lo vedrebbe invece pentito di essersene andato senza averle confessato di amarla.

I fan più attenti sanno che nel libro de Il Paradiso, c'è un ritorno di Federico, con tante speranze in un ripensamento di Stefania. Chissà che la trama della soap non segua questo filone narrativo, che complicherebbe non poco le cose.

Marco e Stefania si lasciano? Anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Stefania aveva fatto indispettire Marco, dimenticandolo nei ringraziamenti del libro che l'ha resa famosa.

Per fortuna tutto si è risolto, ma pare che la coppia abbia risentito non poco di questo piccolo litigio. Inoltre, sarà proprio Marco, sebbene involontariamente, a fissare l'intervista con il giornalista che metterà nei guai Ezio e Veronica.

Non si esclude che Stefania nutra verso il fidanzato della rabbia e che un possibile ritorno di Federico, proprio in questo momento difficile per lei e la sua famiglia, sia portatore di novità. Tutto è ancora incerto e solo nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore emergerà se Cattaneo rientrerà a Milano e se si intrometterà in qualche modo nella storia tra Stefania e Marco.