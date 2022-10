Il Paradiso delle Signore 7 non smette di stupire i telespettatori. La nuova stagione della fiction si sta rivelando piena di novità, grazie anche all'ingresso di nuovi personaggi. Durante le puntate che andranno in onda nella settimana dal 17 al 21 ottobre, Clara rischierà di tornare in paese a causa delle bugie raccontate a Don Saverio. Boscolo, però, verrà aiutata da Alfredo a trovare un rifugio, seppur temporaneo. Crescerà invece l'interesse di Vittorio per Matilde. Per farsi perdonare, Conti scriverà una lettera alla moglie di Tancredi e deciderà di invitarla a cena.

Spoiler Il Paradiso delle signore, settimana dal 17 al 21 ottobre: Ezio chiede l'aiuto di Adelaide

Clara dirà allo zio di aver trovato una sistemazione a casa delle ragazze. In realtà però, dopo aver lasciato la canonica, la ragazza troverà una collocazione di fortuna all'interno del magazzino. Alfredo la coprirà e per far ciò sarà costretto a raccontare delle bugie a Irene Cipriani. Quest'ultima crederà infatti che Perico porti all'interno del magazzino le sue fiamme. Quando Don Saverio scoprirà che il realtà la nipote non abita dalle ragazze, deciderà di rimandarla al suo paese.

Un nuovo personaggio farà il suo arrivo al Paradiso, si tratta di Vito Lamantia, attirato da un'offerta di lavoro come contabile al magazzino.

Ezio, che a tutti i costi vorrà ottenere il divorzio, deciderà di chiedere aiuto alla Contessa. I giornalisti saranno molto interessati alla storia di Gloria ed Ezio, uno in particolare riuscirà a mettersi d'accordo con i due per un'intervista. Purtroppo, però, verrà a galla che Ezio, nonostante sia ancora sposato con Gloria, intrattiene una relazione con Veronica.

La notizia finirà addirittura sul giornale. A nulla servirà l'impegno di Stefania e Marco affinché questo non accada.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, trame al 21/10: Flora teme Maria

Matilde, che fin da subito ha apprezzato Maria per il suo talento nel disegnare abiti, ha deciso di commissionarle un vestito per un evento molto importante.

Si tratta del debutto in società della figlia di una baronessa. Ovviamente, quando Flora scoprirà dell'incarico rimarrà turbata. La stilista temerà di perdere il posto quando Matilde rivelerà a Maria che il suo abito ha avuto un grande successo e si complimenterà con lei per il suo talento. Irene deciderà di ospitare in casa Clara quando scoprirà che lo zio ha intenzione di farla tornare in paese. Alfredo cercherà di sfruttare questa situazione e, dato che lui stesso si prodigherà per aiutare Clara comprendo il suo alloggio al magazzino, chiederà aiuto a Boscolo per far breccia nel cuore di Cipriani.