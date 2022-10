La fiction Il Paradiso delle signore prosegue con la propria messa in onda nel daytime pomeridiano di Rai 1, tutti i giorni tranne il sabato e la domenica.

Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nella puntata del 27 ottobre 2022, dicono che Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) correrà un grosso pericolo poiché verrà aggredita da alcune donne che la accuseranno per avere una relazione con il signor Ezio Colombo (Massimo Poggio).

Trama Il Paradiso delle signore, del 27 ottobre: Marcello mette piede nel paese di Anna, Matilde e Adelaide insospettite

Nel corso del 34° episodio dello sceneggiato giunto alla sua settima stagione e in programmazione su Rai 1 giovedì 27 ottobre come di consueto a partire dalle ore 16:05 circa, Marcello (Pietro Masotti) dopo aver appreso da Armando (Pietro Genuardi) che la madre di Anna (Giulia Vecchio) è a Milano non perderà tempo per partire alla volta di Reggiolo, nel paese della moglie del suo amico Salvatore (Emanuel Caserio). Il capo magazziniere e Barbieri quindi uniranno le loro forze, per scoprire per quale ragione Imbriani ha fatto credere di essersi recata negli Stati Uniti con la madre: una risposta non tarderà ad arrivare, quando Marcello avrà la conferma che la signora Caterina non è nell’oltreoceano.

Intanto il commendatore Umberto (Roberto Farnesi) farà il possibile per far assumere Maria (Chiara Russo) dalla baronessa Foppa, per consentire alla sua amata Flora (Lucrezia Massari) di ottenere il successo che desidera senza dover competere con la ricamatrice. Non passerà molto per l’arrivo della proposta di lavoro alla giovane Puglisi, che farà insospettire subito Matilde (Chiara Baschetti) e Adelaide (Vanessa Gravina).

Gloria in sostegno di Gemma, Marcello e Armando nascondono a Salvatore che sua suocera si trova a Milano

Successivamente a intervenire in sostegno di Gemma (Gaia Bavaro) quando farà i conti con i giornalisti sempre più interessati alla vita privata di Ezio, ci penserà la capocommessa Gloria (Lara Komar): quest’ultima chiederà alle veneri del negozio di proteggere la loro collega, qualora si dovesse trovare di nuovo in una scomoda situazione.

Intanto a complicare la situazione saranno delle donne, si si scaglieranno contro Veronica aggredendola, per liaison amorosa intrapresa con il signor Colombo.

Infine Marcello e Armando apprenderanno che Anna tornerà a Milano proprio il giorno seguente: il capo magazziniere e l’amico riterranno opportuno mantenere il silenzio con Salvatore, su ciò che sono riusciti a scoprire su sua suocera.