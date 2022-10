Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della fiction daily, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per la puntata che sarà trasmessa venerdì 28 ottobre raccontano che Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e Armando Ferraris (Pietro Genuardi) sveleranno a Salvatore Amato (Emanuel Caserio) che Caterina non è mai partita alla volta degli Stati Uniti. Maria Puglisi (Chiara Russo), invece, sarà indecisa se accettare o meno l'allettante proposta lavorativa avanzatale dai Foppa.

Nel frattempo, Gloria Moreau (Lara Komar) verrà a conoscenza che Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) ha subito un'aggressione verbale. Anna Imbriani (Giulia Vecchio), in ultimo, tornerà nel capoluogo lombardo e rivelerà al marito una verità scioccante.

Marcello e Armando diranno a Salvatore che Anna gli ha mentito

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 per l'episodio che andrà in onda venerdì 28 ottobre riportano che Armando e Marcello si sentiranno in colpa per aver preferito non dire nulla a Salvatore delle loro ultime scoperte.

A tal proposito, il socio della Caffetteria e il capo magazziniere decideranno di far dietrofront e rivelare al giovane Amato la scottante verità, ovvero che la moglie Anna gli ha detto una bugia perché Caterina, oltre a godere di ottima salute, non è mai partita per gli Stati Uniti.

Maria sarà indecisa se accettare o meno la proposta di lavoro in Costa Azzurra

Le trame della soap opera nostrana per la puntata che sarà trasmessa venerdì 28 ottobre anticipano che Maria sarà titubante riguardo la ghiotta proposta di lavoro ricevuta.

I Foppa, grazie alla cortesia chiesta loro dal commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), hanno offerto alla giovane sarta un posto nella loro azienda di tessuti in Costa Azzurra.

Vito, notando l'indecisione di Puglisi, darà alla stessa una risposta inaspettata.

Don Saverio consiglierà a Ezio e Veronica di non vivere sotto lo stesso tetto

Gli spoiler della fiction daily di Rai 1 per la puntata di venerdì 28 ottobre evidenziano che Gloria scoprirà che la rivale amorosa Veronica ha subito un'aggressione verbale da qualche donna dall'aria bigotta.

La capocommessa si lascerà sfuggire l'accaduto col parroco e quest'ultimo deciderà di consigliare a Ezio e Veronica, per far sì che l'aggressione resti un caso isolato, di non vivere più sotto lo stesso tetto.

Anna, in ultimo, tornerà nella città meneghina e Salvatore, non sapendo dov'è stata la moglie realmente, la metterà alle strette.

Sentendosi messa all'angolo, la mamma della piccola Irene (Samia Simeoni) rivelerà al coniuge una scioccante verità.