Le anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore riservano molte novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 17 al 21 ottobre, Irene lascerà il suo posto di capo commessa al grande magazzino milanese, facendosi sostituire da Gloria. Vittorio, invece, studierà un nuovo metodo per attirare le clienti, lanciando una particolare rubrica, chiamata "La posta del cuore". In seguito Ezio organizzerà un piano per ottenere l'annullamento del matrimonio con Gloria.

Il Paradiso delle Signore, puntate 17-21 ottobre: a Milano arriva Vito Lamantia

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che saranno trasmesse dal 17 al 21 ottobre, Matilde si confiderà con Adelaide riguardo Tancredi, ma non avrà alcuna intenzione di perdonare Vittorio Conti. Nel frattempo, Clara mentirà a suo zio, dicendogli di essere stata accolta presso "Casa Ragazze", in realtà la giovane troverà una sistemazione provvisoria in magazzino, grazie all'aiuto di Alfredo. A Milano, intanto, arriverà un uomo misterioso: Vito Lamantia. Ben presto, il nuovo arrivato sarà attratto da un'offerta lavorativa come contabile, al Paradiso delle Signore. Successivamente Irene lascerà il posto di capo-commessa e deciderà di farsi sostituire da Gloria.

Ezio vuole chiedere l'annullamento del matrimonio con Gloria

Al Paradiso tutti saranno impegnati ad ideare una nuova rubrica di posta, con l'obiettivo di attirare l'attenzione delle clienti. Nel frattempo, Ezio chiederà aiuto alla contessa Adelaide Di Sant'Erasmo, per ottenere l'annullamento del matrimonio con Gloria. In seguito Vittorio deciderà di chiamare la nuova rubrica del Paradiso Market "La posta del cuore", così avviserà le Veneri, spiegando alle ragazze ogni dettaglio del nuovo lancio.

Irene, invece, comincerà ad avere degli strani sospetti su Alfredo: si convincerà del fatto che lui abbia iniziato a portare le sue nuove conquiste, presso il magazzino del Paradiso. Quando l'uomo verrà a scoprire i dubbi di Irene, sarà costretto a mentire per salvare il segreto di Clara. Più tardi Vittorio penserà di scrivere una lettera a Matilde.

Vittorio cerca di farsi perdonare da Matilde

Vittorio Conti cercherà in tutti i modi di farsi perdonare da Matilde, mentre Ezio sarà costretto a tenere segreta la relazione con Veronica, preparandosi per l'intervista, così da ribadire la fine del suo matrimonio con Gloria. Più tardi Matilde scoprirà che la nipote di una baronessa, socia del Circolo, ha bisogno di un abito per partecipare al debutto in società, così chiederà a Maria di disegnarlo. Gemma, invece, riuscirà a smascherare Clara, costringendola a confessare il suo segreto, allo scopo di aiutarla. In seguito anche Don Saverio scoprirà la bugia detta da Clara, decidendo di rimandare la giovane al suo paese. Maria, intanto, deciderà di accettare il lavoro per la baronessina Fobba: comincerà ad ideare l'abito per il debutto in società.

Matilde riceve una lettera di scuse da Vittorio

Irene pregherà Marco di impedire che il giornalista renda pubblica la relazione tra suo padre e Veronica. Intanto Matilde riceverà una lettera di scuse da parte di Vittorio: quando la leggerà resterà molto colpita dalle sue parole. Poi Frigerio si complimenterà con Maria per i suoi bozzetti e anche la "baronessina" resterà molto soddisfatta per la riuscita del suo abito, tanto da essere entusiasta di debuttare in società. Clara, invece, avrà molta fortuna e verrà invitata all'improvviso da Irene: Cipriani chiederà alla giovane di trasferirsi a "Casa Ragazze". In seguito Alfredo chiederà a Chiara di aiutarlo a conquistare Irene, mentre Salvo sarà disperato, poiché sarà convinto che Marcello abbia intenzione di lasciare il lavoro alla caffetteria.

Vittorio e Matilde escono a cena

Vittorio e Matilde riusciranno a chiarirsi, approfondendo la loro conoscenza con una bella e romantica cena. Infine, sui giornali verrà pubblicata la notizia della relazione tra Ezio e Veronica.