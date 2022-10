Interessanti novità avverranno in occasione delle puntate de Il Paradiso delle Signore, trasmesse dal 3 al 7 ottobre su Rai 1. Le trame della soap opera rivelano che Irene Cipriani si infortunerà durante le prove di ballo. Marco Sant'Erasmo, invece, rimarrà male a causa del comportamento della fidanzata Stefania Colombo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Irene si infortuna a una caviglia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Vittorio apparirà deluso per non aver potuto riprendersi il grande magazzino. Di conseguenza, si sentirà tradito dalla contessa e Matilde.

A tal proposito, quest’ultima si presenterà a tutte le veneri dell’atelier. Gemma, invece, cercherà di rassicurare sua mamma che Ezio non si dimenticherà del loro anniversario mentre Irene darà lezioni di twist a Salvatore per partecipare a una competizione e vincere due biglietti per una crociera al fine di fare una sorpresa ad Anna. Ma ecco, che Cipriani s'infortunerà a una caviglia durante le prove. Matilde, nel contempo, chiederà di svolgere il lavoro di vice-Adelaide in totale autonomia. La contessa, a questo punto, accetterà di farle comandare il grande magazzino come meglio crede, a patto che distrugga Flora. Infine Gemma pregherà Stefania di rammentare a Ezio dell’anniversario con Veronica.

Adelaide aiuta Marcello

Nei prossimi appuntamenti de Il Paradiso, Irene proporrà Elvira a Salvo come sua sostituta. Adelaide, invece, sceglierà di aiutare Marcello nella sua scalata sociale mentre Umberto e Flora inizieranno a temere la presenza ingombrante di Matilde al grande magazzino. Dall’altra parte, Frigerio sembrerà determinata ad acquistare consensi con Vittorio.

Ezio, intanto, organizzerà una sorpresa per Veronica grazie all’aiuto di Stefania e Gemma mentre Elvira temerà di essere presa in giro per il suo aspetto fisico. Per questo motivo, Salvatore riuscirà a farle cambiare idea con estremo tatto.

Marco rimane deluso dal comportamento della fidanzata

Alcuni giornalisti della Rai arriveranno al grande magazzino per intervistare Stefania.

Marco, a questo punto, rimarrà deluso dal comportamento della fidanzata, visto che non lo nominerà davanti alle telecamere. Clara, invece, scoprirà che Alfredo ha aggiustato la sua bici mentre Salvo e Elvira si aggiudicheranno l’esibizione di twist.

Stefania, intanto, si farà perdonare da Marco mentre Marcello sarà invitato a presentarsi a Villa Guarnieri. A tal proposito, il ragazzo otterrà un impiego accanto a un noto banchiere. Matilde risolverà il problema del grande magazzino. Veronica, intanto, attenderà l’annullamento delle nozze di Ezio. Infine Stefania scoprirà che Gloria ha ottenuto la grazia.