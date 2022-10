Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore ci saranno importanti colpi di scena, che sconvolgeranno gli equilibri della famiglia Colombo. Le anticipazioni degli episodi della fiction di Rai 1, che verranno trasmessi sul piccolo schermo dal 17 fino al 21 ottobre, rivelano che Ezio farà di tutto per tenere segreta la sua storia d'amore con Veronica, ma quest'ultima spiffererà a un giornalista un gossip sulla sua vita privata e, pertanto, la relazione extraconiugale verrà a galla.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 21/10: Veronica Zanatta ed Ezio vogliono sposarsi

Veronica ed Ezio stanno vivendo da tempo la loro storia d'amore nell'ombra e non possono sbandierare ai quattro venti di essere una coppia. Il signor Colombo è ancora legalmente sposato con Gloria e, finché le nozze con la mamma di Stefania non verranno annullate, non potrà essere celebrato il matrimonio fra Zanatta e il direttore commerciale.

A tal proposito, oltre a Veronica, anche Ezio continuerà a voler diventare il marito della sua compagna e tenterà in ogni modo di farcela, così si recherà da Adelaide, in cerca di aiuto, per fare in modo che la contessa interceda, con qualche sua conoscenza, con la Sacra Rota, per annullare le nozze con Moreau.

Il Paradiso, trame al 21/10: Veronica spiffera a un giornalista la sua storia con Ezio

Però Ezio e Veronica avranno due comportamenti diversi riguardo la loro relazione. Intanto, Stefania continuerà il suo tour, per presentare il suo libro ''La madre ritrovata''. Durante uno degli incontri con i giornalisti, essi saranno incuriositi dai retroscena sulla storia d'amore fra i coniugi Colombo.

Se da un lato il direttore commerciale tenterà di tenere nascosta la sua relazione extraconiugale con Veronica e ribadirà con i giornalisti che il suo matrimonio con Gloria è terminato, dall'altro lato, invece, Zanatta commetterà un errore. In particolar modo, durante una chiacchierata con un giornalista, la mamma di Gemma si lascerà sfuggire dettagli sulla sua storia con il suo compagno (che è ancora sposato).

In pratica, Veronica spiffererà un segreto che non avrebbe dovuto rivelare vista la delicatezza della questione. Infatti, negli anni '60 era punito per legge il reato di concubinato e, con le sue parole, la compagna di Ezio metterà a rischio le sorti del signor Colombo.

La storia d'amore fra Ezio e Veronica è di dominio pubblico

Stefania, accorgendosi della gravità dell'accaduto e di quello che potrebbe succedere a suo padre, tenterà di fare il possibile affinché il gossip su Ezio e Veronica non diventi di dominio pubblico. Per riuscire nel suo intento, la giovane Colombo chiederà aiuto al suo fidanzato Marco, il quale a quel punto, farà di tutto per tentare di non fare trapelare la notizia.

Le parole di Veronica, però, non rimarranno segrete e quanto dichiarato al giornalista diventerà di dominio pubblico.

A casa Colombo arriverà quindi questa notizia che turberà gli animi, pur non inaspettata e Marco non riuscirà ad aiutare i familiari della sua compagna. A tal proposito, sul giornale sarà riportato il gossip riguardante la storia d'amore fra Ezio e Veronica e, pertanto, la coppia sarà nei guai. Il direttore commerciale, infatti, potrebbe essere incriminato, con l'accusa di reato di concubinato, essendo ancora legalmente sposato con Gloria.