Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore non smetteranno di stupire i telespettatori. Le anticipazioni degli appuntamenti che andranno in onda dal 24 al 28 ottobre, rivelano che Anna farà ritorno in paese. Marcello e Armando, poco prima del suo ritorno, verranno a conoscenza che Imbriani ha raccontato delle bugie riguardo alla madre. Cattive notizie ci saranno per Ezio e Veronica sulla decisione della Sacra Rota di non annullare le nozze tra Colombo e Gloria. Flora, invece, si sentirà sempre più minacciata dalla presenza di Gloria e dal suo possibile futuro come stilista.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 28 ottobre: Marcello lascia Milano

Armando farà ritorno da una consegna e dirà a Marcello di aver visto Caterina, la mamma di Anna. Marcello deciderà così di partire per Reggiolo, il paese di Anna. Il ragazzo scoprirà che Caterina non è mai partita negli Stati Uniti. Sia Armando che Marcello però decideranno di non dire nulla, almeno momentaneamente, a Salvatore. Maria verrà invitata da Adelaide alla festa del Circolo. Sarà proprio in quell'occasione che la Contessa ne approfitterà per fare i complimenti a Maria, mentre al contrario umilierà Flora.

Stefania mentirà a Marco, tenendogli nascosto un messaggio di Federico. Gemma e Stefania decideranno di organizzare una sorpresa ai loro rispettivi genitori, vista l'aria di tristezza che si respirerà in casa Colombo dopo la decisione della Sacra Rota.

Il nuovo arrivato, Vito, rimarrà colpito dalla bellezza di Maria. Flora deciderà di parlare con Umberto, esprimendogli tutta la sua preoccupazione per il suo futuro da stilista all'interno dell'atelier.

Spoiler Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 ottobre: Maria riceve una proposta di lavoro

Umberto parlerà con la Baronessa Foppa, chiedendo di assumere Maria.

In questo modo, Guarnieri tenterà di allontanare le paure di Flora di poter perdere il posto. Maria non saprà se accettare o meno. La proposta di lavoro desterà i sospetti di Adelaide e Matilde. Nel frattempo sarà annunciato il ritorno di Anna. Marcello e Armando si sentiranno in colpa per non aver rivelato all'amico quello che avranno scoperto.

I due decideranno di rimediare e parleranno con Salvo.

Quando la Imbriani tornerà, Salvo la metterà alle strette per riuscire a sapere la verità. Anna racconterà al consorte una verità inaspettata. Veronica dovrà fare i conti con l'aggressione di alcune donne bigotte, che non approveranno la sua convivenza con Ezio, visto che a tutti gli effetti sarà ancora un uomo sposato. Don Saverio consiglierà ad Ezio di andare ad abitare in una casa diversa da quella di Veronica.