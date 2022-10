Tante novità saranno al centro delle nuove puntate turche di Terra Amara, visibili nel 2023 in prima visione su Canale 5. Le trame della soap opera, ambientata nella Turchia meridionale, raccontano che Hunkar Yaman e Yilmaz Akkaya saranno legati da un tragico destino.

Terra Amara, anticipazioni: Behice pugnala a morte Hunkar, Demir ritrova il corpo

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le puntate trasmesse nei primi mesi del 2023 in prima visione assoluta annunciano che ci saranno brutte notizie per Hunkar e Yilmaz. In dettaglio, la matrona riuscirà a vivere il suo amore con Ali Fekeli (Kerem Alışık), nonostante il parere contrario di Demir (Murat Ünalmış), il quale non vorrà che sua madre abbia una relazione con il presunto assassino di suo papà Adnan.

La coppia arriverà addirittura a pensare al matrimonio, non volendo più nascondere il loro grande magazzino. Tuttavia, il destino avrà in serbo un infausto epilogo per la signora Yaman.

Behice, infatti, pugnalerà a morte la matrona, distruggendo il povero Fekeli. Il corpo della vittima verrà ritrovato da Demir tra le sterpaglie della grande tenuta. Un momento doloroso per l’uomo, che piangerà lacrime disperate sopra la madre. In questo modo si conclude l’esperienza dell'attrice Vahide Percin all’interno della soap opera turca.

Yilmaz riesce a farsi una vita con Mujgan

Ma non sarà l’unico personaggio che uscirà tragicamente di scena, visto che anche Yilmaz avrà un tragico destino. Dagli spoiler delle nuove puntate si evince che il protagonista dello sceneggiato turco dovrà vedersela con una serie di imprevisti nelle puntate che saranno trasmesse dopo il gran finale della telenovela ‘Una vita’.

In dettaglio, Akkaya riuscirà a rifarsi una vita accanto alla pediatra Mujgan nonostante l’amore provato per Zuleyha Altun. Da questo matrimonio, nascerà un bambino di nome Kerem Ali, in onore di Ali Fekeli. Inoltre, l’uomo scoprirà che Adnan è niente di meno che suo figlio da una rivelazione di Zuleyha (Hilal Altınbilek). Tutto questo provocherà una grande tensione con il nemico Demir.

Akkaya perde la vita in un tragico incidente stradale

Tuttavia, il destino si accanirà nuovamente contro Yilmaz. Difatti, il ragazzo rimarrà coinvolto in un drammatico incidente stradale a causa dell’alta velocità mentre cercava di raggiungere il prima possibile l’ospedale, dove era stato ricoverato suo figlio Adnan per un piccolo problema.

Purtroppo le gravi ferite riportate nel sinistro faranno esalerà l’ultimo respiro all'uomo, attorniato dagli affetti più cari. In questo modo si conclude l'esperienza dell'attore Uğur Güneş sul set della soap opera turca.