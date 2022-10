Continua la programmazione di Viola come il mare, la Serie TV interpretata da Francesca Chillemi e Can Yaman. Come il pubblico ha visto negli episodi già andati in onda su Canale 5, la protagonista è la trentenne Viola Vitale, una giornalista affetta da sinestesia, un disturbo neurologico che le fa vedere i sentimenti degli altri attraverso i colori. La sua storia è iniziata con il ritorno a Palermo in cerca del padre. Le vicende l'hanno portata a occuparsi di cronaca nera e in questo modo la giovane ha conosciuto l'ispettore Francesco Demir, con il quale è scattata subito una forte attrazione.

Viola userà il suo "dono" per risolvere due nuovi casi di omicidio anche nella quarta puntata in onda su Canale 5 il 21 ottobre 2022.

Viola come il mare 21 ottobre: l'omicidio di una ristoratrice rovina il weekend di Viola

Venerdì 21 ottobre 2022 andrà in onda su Canale 5 il quarto appuntamento con la serie Viola come il mare. A partire dalle 21:45 circa verranno trasmessi gli episodi 7 e 8 della prima stagione. Viola (Francesca Chillemi) sarà intenta a organizzare un weekend romantico con il giovane Raniero Sammartano (Romano Reggiani). Non tutto, però, andrà per il verso giusto. I programmi della giornalista verranno ostacolati prima da un fastidioso e improvviso raffreddore. Inoltre, mentre in redazione sembrerà tirare una cattiva aria, un delitto dalle intricate dinamiche renderà tutto ancora più complicato.

Viola e Francesco (Can Yaman) si ritroveranno ancora a indagare sulla morte della ristoratrice Luisa Palazzo. Nel frattempo anche l'ispettore Demir si troverà ad affrontare nuovi problemi di cuore. L'uomo, infatti, si rifiuterà di legarsi seriamente a Farah (Kyshan Wilson) e continuerà a concentrare tutta la sua attenzione nell'indagine sul traffico di esseri umani.

Viola come il mare, anticipazioni 21 ottobre: Viola fa una scoperta sorprendente su Tamara

Nella puntata di Viola come il mare, in onda su Canale 5 il 21 ottobre 2022, Francesco proseguirà la sua personale indagine sul traffico di esseri umani. Nel frattempo andrà alla ricerca della giovane Farah, fuggita dal centro di accoglienza.

Il commissariato, intanto, dovrà affrontare un nuovo caso: il tentato omicidio dell'avvocato Graziosi. Nell'episodio, parallelamente alle indagini, Viola farà una sorprendente scoperta che riguarderà la collega e amica Tamara (Chiara Tron). Per quanto riguarda il suo rapporto con Raniero, le cose sembreranno andare bene al punto che la giornalista penserà di parlare al giovane della sua malattia. Secondo le anticipazioni qualcosa di imprevisto, tuttavia, accadrà prima che riesca a parlargli e degli eventi precederanno le sue azioni.