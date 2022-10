Secondo le anticipazioni della serie televisiva italiana Mina Settembre, nella terza puntata della seconda stagione, che andrà in onda domenica 16 ottobre, in prima serata alle 21:25 su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena.

In particolare Claudio continuerà a spingere per avere un figlio con Mina, ma la protagonista non si sentirà ancora pronta per compiere questo passo. Inoltre la donna non sarà più del tutto sicura di questo ritorno di fiamma con il marito che, al contrario, vorrebbe salvare il loro matrimonio con l'arrivo di un figlio.

Anticipazioni Mina Settembre, 16 ottobre: la protagonista non si sente ancora pronta per avere un figlio

Nella terza puntata, che andrà in onda domenica 16 ottobre su Rai 1, verranno trasmessi il quinto e il sesto episodio della seconda stagione della Serie TV con protagonisti Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti.

Entrando nello specifico delle trame, nel quinto episodio il cui titolo è "Cosa resta di noi", Mina dovrà tornare a Procida nello stesso b&b in cui aveva alloggiato in estate con il fratellastro Gianluca. Infatti, nella struttura si nasconde una persona molto strana, insieme a suo figlio e l'assistente sociale a tutte le intenzioni di approfondire la questione.

Intanto Claudio vuole avere un figlio dalla protagonista, ma quest'ultima non si sentirà ancora pronta e inizierà ad avere dei dubbi anche sul suo ritorno di fiamma con il marito.

La protagonista riceve una proposta inaspettata da parte del marito

Nel successivo sesto episodio, che si intitola "Sorprese", la protagonista riceverà una proposta del tutto inaspettata da parte del marito. In particolare, Claudio chiederà a Mina di lasciare tutto e partire con lui in barca a vela. La donna però avrà ancora più dubbi sul ritorno di fiamma con l'ex marito, anche se è cosciente che se vuole salvare il proprio matrimonio, non avrà altra scelta che partire.

Poco dopo però, il lavoro di Mina sconvolgerà nuovamente i suoi piani personali. Infatti, una persona a cui la protagonista tiene tantissimo rischierà di finire in una casa famiglia. Proprio per questo motivo Settembre accantonerà tutti i piani con Claudio e deciderà di mettersi a completa disposizione in questo nuovo caso.

La seconda stagione di Mina Settembre è composta da un totale di 12 episodi, che verranno trasmessi in un totale di sei serate. L'ultima di esse sarà su Rai 1 domenica 6 novembre.