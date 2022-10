Secondo le anticipazioni della serie televisiva italiana Mina Settembre, nella quinta puntata della seconda stagione, che andrà in onda domenica 30 ottobre in prima serata alle 21:25 su Rai 1, ci saranno diverse novità e colpi di scena.

In particolare, nel nono e nel decimo episodio della serie ispirata ai libri di Maurizio De Giovanni, la protagonista Gelsomina Settembre rischierà di mettersi in guai seri per una vicenda legata al fratello Gianluca.

Spoiler di Mina Settembre del 30 ottobre: la protagonista tornerà a Procida dal fratello Gianluca

La quinta puntata in onda domenica 30 ottobre su Rai 1, sarà composta dal nono e dal decimo episodio, rispettivamente intitolati "Non si scappa" e "La sibilla cumana".

Per quanto riguarda il primo dei due episodi, Mina dovrà tornare un'altra volta nell'isola di Procida e si metterà alla ricerca di suo fratello Gianluca. Quest'ultimo infatti si è innamorato di Sophie, la figlia di Juliette, proprietaria del b&b nella quale hanno alloggiato durante le vacanza estive.

In particolare il fratellastro di Mina è molto preoccupato perché la sua ragazza sta vivendo dei momenti difficili, dopo che è tornato sull'isola l'ex della proprietaria del bed and breakfast: un ex tossicodipendente, la cui presenza porta ansia e preoccupazione.

Avendo capito che Gianluca ha bisogno di una mano, Mina correrà da lui senza pensarci due volte, provando a placare gli animi, tra Juliette, la figlia e il padre di quest'ultima.

Mina Settembre segue la situazione della giovane Viola

Nel decimo episodio della Serie TV targata Rai 1, la protagonista Mina Settembre sarà alle prese con un'altra situazione alquanto complicata. Infatti, l'assistente sociale avrà il compito di occuparsi di Viola. Si tratta di una ragazza che vive in una casa famiglia, la quale ha il desiderio di fare la conoscenza della sua madre naturale.

L'assistente sociale sarà colpita da questa storia particolare e metterà anima e corpo nella vicenda per riuscire a esaudire il desiderio della giovane.

Intanto, Mina dal punto di vista sentimentale si troverà ancora in alta marea, in quanto dopo essersi allontanata da suo marito vive una situazione di stallo con il suo collega Domenico. Quest'ultimo infatti, anche se prova dei sentimenti per l'assistente sociale, al momento è impegnato in un'altra storia d'amore ed è stanco delle continue incertezze di Mina.