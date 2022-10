Proseguono i consueti appuntamenti con il Paradiso delle Signore, la soap italiana giunta alla sua settima stagione. Durante il prossimo episodio del 18 ottobre, in onda su Rai 1 a partire dalle 15:55, non potranno mancare nuovi ed avvincenti colpi di scena, in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. In particolare, l'attenzione sarà posta su alcuni personaggi principali, tra i quali Vittorio Conti, il quale ultimamente ha avuto un'idea brillante per poter ampliare il numero delle lettrici del Paradiso Market, aggiungendo una nuova rubrica.

La nuova rubrica del Paradiso Market

Nel prossimo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, Vittorio comunica a tutte le Veneri la sua idea per poter aprire una rubrica sentimentale dal titolo "la posta del cuore". Nel frattempo, Ezio cerca una soluzione per ottenere l'annullamento del suo matrimonio con Gloria. La situazione sta diventando sempre più complicata e il suo rapporto con Veronica rischia di essere compromesso. Infatti, quest'ultima è molto preoccupata da quando è tornata la mamma di Stefania.

Tuttavia, ci sono alcune persone particolarmente interessate a scoprire cosa si nasconda dietro il matrimonio di Ezio e Gloria: i giornalisti. Durante la presentazione del libro di Stefania, infatti, ne approfittano per indagare sulla questione.

Uno di loro, grazie all'aiuto innocente di Marco - inconsapevole delle sue reali intenzioni - ottiene la possibilità di recarsi personalmente a casa di Ezio e di intervistarlo, con l'intento di avere l'esclusiva sul suo rapporto con Moreau. Il giornalista lo mette alle strette. La situazione è molto delicata poiché se venisse fuori la sua relazione con Veronica prima dell'annullamento del matrimonio, si scatenerebbe un inutile scandalo che potrebbe rovinare l'equilibrio all'interno della famiglia Colombo-Zanatta.

Alfredo nasconde Clara nel magazzino del Paradiso

Nel contempo, Irene comincia a nutrire seri dubbi nei confronti di Alfredo. Crede che lui porti le sue conquiste all'interno del magazzino del Paradiso, approfittando della situazione. Tuttavia, è ignara di quanto in realtà lui stia facendo. Infatti, sta aiutando molto Clara, la quale è rimasta senza un posto per dormire.

Pertanto, pur di non rivelare il suo segreto, poiché rischierebbe di metterla in seri guai, preferisce andare contro Cipriani.

Intanto, Vittorio è ancora molto dispiaciuto per quanto accaduto. Per cercare l'ispirazione giusta ha utilizzato le parole della lettera di Matilde per creare lo slogan per la campagna di sensibilizzazione in onore delle vittime della tragedia del Vajont. Purtroppo, però, non pensava che la giovane donna si sarebbe arrabbiata molto. D'altronde erano parole molto intime e personali. Pertanto, ora cerca in tutti i modi di farsi perdonare da lei e di ristabilire un rapporto.