Finora erano stati i follower a trarre delle conclusione, questa volta è stata Teresa Cilia a dire apertamente che il matrimonio con Salvatore Di Carlo è giunto al capolinea. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne è solo l'ultima di una lunga serie che si è detta addio durante i mesi dell'estate 2022, ma se le altre si sono più o meno esposte per spiegare i motivi della rottura, diversa la situazione di Teresa. Infatti, mentre l'ex corteggiatore è rimasto in completo silenzio, Cilia ha detto che preferisce 'lavare i panni sporchi in casa', confermando di essere single, ma al contempo felice.

Teresa si confida con i suoi follower

Teresa senza filtri: l'ex tronista del dating show di Canale 5 si è concessa una lunga chiacchierata con i suoi follower che non hanno mai smesso di seguirla e supportarla fin dalla sua partecipazione a 'Ragazzi e Ragazze', formata di Uomini e Donne che non ha avuto lunga vita e che ricalcava la versione del trono over per i più giovani. In questa occasione, Cilia ha finalmente ammesso senza giri di parole quello che in fin dei conti era ormai palese agli occhi di chi la segue. Non si conoscono i motivi che hanno condotto Teresa e Salvatore a dirsi addio, ma evidentemente le incomprensioni che qualche anno fa avevano messo in crisi la coppia sono tornati più forti, tanto da non essere superabili.

'Non aspettatevi un discorso dettagliato -ha detto Teresa- ma posso confermarvi come già si era intuito che io e Salvo non stiamo più insieme'. Il matrimonio durato 6 anni è terminato, ma Cilia ha affermato che dopo un primo momento in cui sentiva come se l'aria le venisse meno, adesso ha compreso che la cosa più giusta è amare prima se stessi.

Così, rispondendo alla domanda dei follower, la siciliana ha ammesso non solo di stare bene ma di sentirsi addirittura rinata.

I motivi della rottura restano privati

In ogni caso la fine del matrimonio ha inevitabilmente lasciato l'amaro in bocca a Teresa. Quest'ultima, prima ha risposto in modo piccato ad un fan che si è permessa di dire che non ha lottato per salvare la sua famiglia, poi ha espresso la sua considerazione sull'amore in senso generico.

'Non credo più nell'amore almeno per adesso', aggiungendo che per il momento i suoi unici sentimenti sono rivolti alla famiglia. 'Amare significa tendersi la mano quando si sta per cadere. Non so se esiste', ha concluso Cilia.

E se i motivi della rottura restano privati, l'ultima risposta di Teresa lascia intendere che forse si è sentita trascurata in un particolare momento in cui aveva bisogna di aiuto. Restano solo ipotesi, almeno fino a quando Teresa non vorrà condividere con i fan la fine del suo matrimonio.