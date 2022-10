Nella puntata di Uomini e donne di martedì 25 ottobre, Maria De Filippi ha sbottato contro Pinuccia, rimproverandola di volere costringere Alessandro a uscire a cena con lei. Maria ha tentato di far capire a Pinuccia di non avere speranze con l'anziano signore che, a detta sua, sarebbe troppo buono e incapace di dirle no.

Uomini e Donne: Pinuccia costringe Alessandro ad andare a cena, Maria De Filippi interviene

Pinuccia non è ancora riuscita a rassegnarsi all'idea di vivere un amore non corrisposto. Da circa un anno, la dama di Uomini e Donne sta tentando di conquistare Alessandro, ma senza successo.

Nella puntata del dating show del 25 ottobre, però, la situazione è sfuggita un po' di mano. La single di Vigevano ha insistito un po' troppo per farsi portare a cena dal single pugliese. A quel punto Rausa non ha rifiutato la proposta della protagonista del parterre over, ma ha accettato, pur controvoglia. Così Maria De Filippi è intervenuta, per proteggere il novantaduenne,

Uomini e Donne, puntata del 25/10: Maria De Filippi sbotta contro Pinuccia

Da diversi mesi Pinuccia non molla la presa con Alessandro e Maria De Filippi ha tentato con le buone di farle capire la situazione: "Alessandro stasera non esce, sta in albergo con i suoi amici, ok?''. A quel punto, l'anziana signora non ha gradito il cambio di programma e ha detto di essere pronta ad abbandonare la trasmissione, senza potere uscire con Rausa.

La presentatrice di Uomini e Donne, vedendo che la dama di Vigevano non capiva la situazione, ha sbottato: ''Pinuccia, non vuole venire né con te, né con la signora. Poi non devi elemosinare una cena''.

Uomini e Donne, Alessandro non va a cena con Pinuccia: la decisione di Maria De Filippi

Maria De Filippi le ha detto che, dopo la registrazione di Uomini e Donne, Alessandro sarebbe stato in albergo con altri protagonisti del parterre over.

A quel punto Pinuccia ha insinuato che Rausa preferisse altre donne, anziché lei. La presentatrice ha continuato a tentare di farle capire di non insistere con il cavaliere pugliese, ma alla fine ha dovuto usare parole più forti: ''Non ci vuole venire, lui vuole stare da solo''. Pinuccia, a quel punto, ha replicato: ''Cosa è venuto qui a fare?''.

De Filippi ha detto: ''Fatti miei che lo faccio venire, lo invito io''. Nel frattempo Gianni Sperti si è chiesto se Pinuccia avesse compreso le parole di Maria e avesse capito di rinunciare ad Alessandro.