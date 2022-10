Le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 7 rivelano che giovedì 27 ottobre è in programma una nuova puntata in diretta tv su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. Nuove emozioni vedranno protagonisti i concorrenti di questa settima edizione e, nel corso della serata, è prevista anche una nuova eliminazione definitiva dal reality show.

Per uno dei concorrenti al televoto arriverà il momento di lasciare la casa e, tra quelli a rischio uscita, spicca anche il giovane George Ciupilan.

Prevista una nuova eliminazione dal gioco: anticipazioni GF Vip del 27 ottobre

Nel dettaglio, l'appuntamento in diretta con il GF Vip torna in onda il 27 ottobre in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni sul reality show Mediaset rivelano che ci sarà una nuova eliminazione diretta. Dopo l'addio di Cristina Quaranta avvenuto nella puntata di giovedì scorso, per un altro dei "vipponi" finito al televoto sarà il momento di lasciare il gioco e tornare alla vita di tutti i giorni. Sono quattro i concorrenti che, al termine della puntata di lunedì sera, sono finiti al televoto: trattasi di Giaele, George, Amaurys Perez e Pamela Prati.

George e Giale a rischio eliminazione dal GF Vip del 27 ottobre 2022

Tra questi quattro "vipponi" si nasconde il nome del prossimo eliminato che, durante la diretta di giovedì sera, dovrà dire addio per sempre alla casa del Grande Fratello Vip, rinunciando così alla possibilità di vincere il montepremi finale. Chi avrà la peggio a questa tornata eliminatoria del 27 ottobre?

Al momento tra i favoriti del pubblico spiccano i nomi di Giaele e George. I due concorrenti sono tra i più amati di questa settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e, quindi, avrebbero poche chance di essere esclusi dal gioco definitivamente.

L'eliminazione di questa settimana, quindi, potrebbe avere come protagonisti Pamela e Amaurys: uno di loro lascerà definitivamente il cast del GF Vip al termine della nuova puntata serale?

Cambio programmazione per il GF Vip 7 in prime time

Inoltre, nel corso della diretta di questo giovedì sera ci sarà spazio anche per le nuove nomination che porteranno alla proclamazione dei concorrenti al televoto per la puntata di lunedì 31 ottobre. In questo caso, però, non dovrebbero essere previste nuove eliminazioni dal programma ma soltanto la proclamazione del preferito della settimana.

Intanto, a partire da metà novembre, la programmazione del reality show condotto da Alfonso Signorini subirà delle modifiche in prime time. La doppia puntata serale verrà sospesa dal palinsesto da metà novembre e per tutto il mese di dicembre, per poi tornare in onda da gennaio 2023.