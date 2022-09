Cosa succederà nelle nuove puntate di Terra Amara in onda prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5? Le anticipazioni della soap opera turca, che ha conquistato il pubblico italiano, rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende di Yilmaz, il quale si ritroverà sempre più coinvolto con Mujgan.

Occhi puntati anche su Zuleyha che, in queste nuove puntate della soap, dovrà fare i conti con una amara delusione, mentre Demir si ritroverà in serio pericolo di vita.

Sabahattin vuole il divorzio, interviene Demir: anticipazioni Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che per Sabahattin arriverà il momento di prendere in mano le redini della sua vita sentimentale.

L'uomo, infatti, apparirà sempre più deciso e disposto a mettere definitivamente la parola fine al suo matrimonio con Sermin, motivo per il quale intende portare avanti la causa per il divorzio.

Tuttavia, nel momento in cui Demir scoprirà quella che è la vera intenzione del medico, deciderà di intervenire in prima persona e si metterà subito in contatto con l'avvocatessa che sta seguendo la pratica.

Il ricco imprenditore, infatti, arriverà a intimare l'avvocatessa di Sermin, facendole presente che deve dissuadere al più presto il suo assistito dal portare avanti questo divorzio, se non vorrà incorrere in gravi conseguenze.

Zuleyha delusa da Yilmaz: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che ci sarà spazio anche per le novità su Yilmaz che, nei prossimi episodi della soap opera, porterà avanti la conoscenza con la dottoressa Mujgan, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Zuleyha, che sta progettando l'ennesimo tentativo di fuga dalla tenuta per stare insieme a Yilmaz, resterà profondamente delusa quando si renderà conto che tra il suo grande amore e Mujgan c'è qualcosa che va oltre la semplice amicizia.

Un duro colpo per la protagonista: il suo cuore andrà in mille pezzi quando vedrà Yilmaz felice insieme a Mujgan e si convincerà del fatto che l'uomo l'abbia dimenticata definitivamente.

Demir in fin di vita: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

I colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle nuove puntate della soap opera pomeridiana di Canale 5, Zuleyha consegnerà nelle mani di Sabahattin una lettera da far recapitare a Yilmaz, dove per la prima volta gli rivela apertamente che Adnan è suo figlio.

Tuttavia un incidente porterà a una situazione del tutto inaspettata. Il protagonista sarà Demir, il quale si ritroverà in fin di vita e tale incidente metterà a repentaglio anche la vita del piccolo Adnan. Riusciranno a salvarsi?