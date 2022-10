Incredibili novità avverranno durante le nuove puntate di Terra Amara, in programma prossimamente su Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Saniye e Gaffur Taskin riusciranno a diventare genitori. Yilmaz Akkaya, invece, finirà per sparare a Ali Fekeli quando si metterà di mezzo in uno scontro con Hunkar.

Terra Amara, anticipazioni: Saniye e Gaffur adottano Uzum

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate che i telespettatori avranno modo di vedere nei prossimi mesi in prima visione su Canale 5 annunciano novità interessanti.

Grande attenzione sarà focalizzata su Gaffur e Saniye interpretati dagli attori Bulent Polant e Selin Yeninci, i quali dimostreranno di avere un sogno nel cassetto. Nonostante le loro discutibili azioni, la coppia dimostrerà di ambire a diventare genitore. Di recente, la cognata di Gulten aveva sospettato di essere incinta, tanto che Hunkar le aveva proposto di accompagnarla ad una visita ginecologica. Un sogno, che tuttavia era sfumato, gettando la coppia in crisi.

Ma ecco arrivare la svolta che avverrà nel corso della seconda stagione della soap opera: Gaffur e Saniye faranno la conoscenza della piccola Uzum. Una bellissima bambina che penseranno di adottare, facendola diventare in questo modo la loro figlioletta.

In questa circostanza, i telespettatori scopriranno un lato inedito del carattere dei due coniugi.

Yilmaz scopre la verità sullo sposalizio di Zuleyha e Demir

Ma Saniye e Gaffur non saranno gli unici protagonisti delle nuove puntate di Terra Amara, in quanto Yilmaz avrà una fortissima reazione quando scoprirà la verità sullo sposalizio di Zuleyha e Demir.

Scendendo nei dettagli, il protagonista capirà che l'ex fidanzata si era sposata con il potente imprenditore solo per proteggerlo da Hunkar, la quale l'aveva minacciata di farlo condannare alla pena capitale per la morte di Naci se si opponeva al ricatto. Una scoperta, che Akkaya farà subito dopo le nozze con Mujgan, al quale parteciperanno tutti i residenti di Cukurova tra cui Fekeli, accompagnato per l'occasione dalla madre di Demir.

Fekeli si prende una pallottola di Akkaya destinata a Hunkar

Ovviamente, Yilmaz verrà colto da un raptus di follia, tanto da precipitarsi alla tenuta con intenzioni bellicose. In questo frangente, il ragazzo arriverà a rapire Hunkar per poi puntarle contro un'arma da fuoco con l'intenzione di ucciderla, se non accadesse l'imprevisto. Fekeli si metterà tra Akkaya e l'amata, salvandole la vita. Difatti, l'uomo prenderà una pallottola destinata alla signora Yaman, tanto da essere trasportato in ospedale, dove i medici cercheranno di strapparlo alla morte. Fortunatamente il padrino di Yilmaz sopravviverà alle gravi ferite grazie all'intervento provvidenziale di Mujgan.