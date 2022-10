Non appena riprenderà la messa in onda di Terra Amara, in pausa dallo scorso 19 settembre, i telespettatori assisteranno a molti colpi di scena che li terranno con il fiato sospeso. Se da un lato non mancheranno i momenti dedicati all'amore, con le nozze tra Yilmaz e Mujgan, la reunion dopo molti anni tra Hunkar e Fekeli e l'incontro tra Sabahattin e Julide, tanti saranno anche i momento in cui la soap si tingerà di nero. Infatti, secondo le anticipazioni che provengono dalla Turchia, tante saranno i lutti a cui il pubblico assisterà. Prima verrà a mancare Hunkar, lasciando nella disperazione Fekeli.

Poi Yilmaz, dopo a ver scoperto che Adnan è suo figlio, perderà la vita. E infine, anche Demir verrà eliminato: Zuleyha resterà completamente da sola a gestire tutti gli affari relativi alla tenuta Yaman.

Demir viene eliminato

Non c'è pace per i protagonisti di Terra amara. Proprio quando la vita matrimoniale di Zuleyha e Demir andrà incontro alla pace, tanto che i due coniugi avranno anche una figlia, la primogenita in fin dei conti di Demir, visto che il piccolo Adnan è in realtà il frutto dell'amore tra Altun e Yilmaz, qualcosa di gravissimo turberà la quiete della coppia. Dopo aver affrontato il lutto dell'adorata madre Hunkar, che verrà improvvisamente a mancare, anche il destino di Yaman si avvierà verso il più triste degli epiloghi.

Infatti, Demir perderà la vita per mano di un uomo, la cui identità è ancora del tutto ignota ai telespettatori italiani della soap, visto che si tratterà di una new entry nel cast. Tanti saranno i personaggi che entreranno a far parte delle intricate questioni di Terra amara, e non tutte avranno un impatto positivo sui protagonisti della serie, così come nel caso di Betul, visto che la figlia di Sermin e Sabahattin non si farà alcun tipo di scrupolo per ottenere un posto di rilievo nell'azienda di famiglia.

Zuleyha resta da sola

In ogni caso, il malvagio assassino di Demir, dopo aver posto fine alla vita del suo nemico, deciderà di tenere il cadavere nascosto in un frigorifero. Il macabro espediente impedirà a Zuleyha di celebrare per lungo tempo i funerali del marito e di poterne piangere la scomparsa visto che il mancato ritrovamento del cadavere lo farà dare in un primo momento per disperso.

I guai per la Altun non saranno di certo finiti qui. La donna, senza il sostegno del marito e della suocera, dovrà farsi carico degli innumerevoli impegni legati alla gestione della tenuta Yaman.

Come se la caverà la dolce Zuleyha di fronte a questa situazione tanto complicata quanto dolorosa? Per scoprirlo bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Terra amara, che tornerà alla fine di novembre a fare compagnia ai telespettatori di Canale 5 ogni pomeriggio.