Diversi colpi di scena caratterizzeranno le puntate della 2^ stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Demir rischierà di cadere in un dirupo con l'auto, mentre intanto la mamma della piccola Uzum finirà in ospedale in gravi condizioni.

Demir in bilico sul bordo di un precipizio

L'imprenditore scoprirà che Yilmaz ha acquistato una sua proprietà e si scaglierà contro uno dei suoi collaboratori che gliel'ha venduta. Il figlio di Hunkar, questa volta, sarà determinato a vendicarsi, ma proprio mentre sta per prendere la sua arma da fuoco dal cruscotto, perderà il controllo della sua automobile e sbanderà, fermandosi proprio sull'orlo di un precipizio.

La macchina del marito di Zuleyha si fermerà su un dirupo, tanto che qualsiasi movimento azzardato potrebbe mettere a rischio la sua vita.

Saranno ore di terrore per il signor Yaman, fin quando non passeranno dalla zona alcuni braccianti che lavorano al villaggio e che, vedendo l'imprenditore in difficoltà, non ci penseranno due volte a metterlo in salvo. Sarà così che l'auto di Demir verrà riportata sulla strada e il figlio di Hunkar si salverà.

Mujgan invita Demir a stare più attento a sua moglie

Intanto Mujgan chiederà di essere ricevuta dal signor Yaman e aspetterà il suo arrivo direttamente nell'ufficio dell'imprenditore. Demir sarà ancora provato per quanto gli è successo, ma accetterà di ascoltare la moglie di Yilmaz.

La dottoressa, allora, senza troppi giri di parole, gli rivelerà che Zuleyha è stata a casa sua e che ha tentato di allattare il suo piccolo Kerem Ali.

Questa verità che spiazzerà il figlio di Hunkar che in quell'occasione, però, prenderà le difese della moglie, giustificando il suo gesto come un atto di generosità nei confronti di un neonato in difficoltà.

Mujgan, però, non contenta rincarerà la dose invitando Yaman a tenere la moglie lontana dalla sua villa e dalla sua famiglia.

Demir si scaglia contro Zuleyha e minaccia di toglierle i figli

Una volta tornato a casa, Demir parlerà con la moglie e le racconterà tutto quello che gli ha riferito Mujgan. L'imprenditore punterà il dito contro Zuleyha e le ordinerà di stare lontano dall'abitazione di Mujgan e Yilmaz.

L'uomo non vorrà sentire giustificazioni e, stanco della situazione, minaccerà la moglie di toglierle i bambini qualora dovesse vederla ancora vicina al suo ex fidanzato.

Un avvertimento che l'ex sarta non prenderà affatto bene, sapendo che il consorte sarebbe in grado di farle una cattiveria simile, visto che in passato è già successo con Adnan.

La mamma di Uzum viene portata in ospedale in fin di vita

Saniye si accorgerà che la mamma della piccola Uzum non sta affatto bene e così la farà portare in ospedale con urgenza. Lì si scoprirà che la donna è affetta da una brutta malattia.

A quel punto la caposquadra e il marito decideranno di prendersi cura di Uzum per tutto il tempo che la mamma della bambina vivrà in ospedale.