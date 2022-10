Sorprendenti colpi di scena caratterizzeranno la 2^ stagione della soap Terra Amara in onda nei prossimi mesi di programmazione. Le anticipazioni, provenienti dalla Turchia, rivelano che Yilmaz non si arrenderà al suo destino e dirà a Zuleyha di voler fuggire insieme a lei, nel frattempo Demir caccerà via dalla tenuta Gaffur e Saniye dopo aver scoperto che hanno calunniato la moglie.

Gulten discolpa Zuleyha dall'accusa di aver spinto dalle scale Saniye

La sorella di Gaffur prenderà le parti della moglie di Demir, quando quest'ultimo, insieme alla madre, riunirà tutti i dipendenti della tenuta per sapere la verità sulla dinamica dell'incidente che ha fatto scivolare Saniye dalle scale.

La moglie di Gaffur punterà il dito contro Zuleyha, mentre l'infermiera dell'ex sarta affermerà di non aver assistito alla scena. A quel punto, allora, Gulten prenderà parola e accuserà sia la cognata che l'infermiera di voler incolpare una persona innocente. La giovane domestica, infatti, rivelerà che è stata proprio l'infermiera a far scivolare Saniye per le scale e per questo motivo Demir la licenzierà su due piedi.

Successivamente l'imprenditore chiederà alla madre di mandare via dalla sua tenuta sia Gaffur che Saniye.

Yilmaz propone a Zuleyha di fuggire insieme

Intanto Yilmaz, dopo aver scoperto la verità sul matrimonio della sua ex fidanzata, non perderà un momento per non dimostrarle di voler stare insieme a lei.

Il ragazzo prenderà più volte in disparte la moglie di Demir, anche solo per guardarla negli occhi e dirle di amarla.

Un giorno, però, stanco di nascondersi e scappare dal loro amore proporrà alla mamma di Adnan di fuggire insieme. Yilmaz conosce i pericoli che correrebbero a mettersi ancora di più contro la famiglia Yaman, ma sarà determinato a scrivere una nuova pagina della sua storia d'amore con Zuleyha.

A quel punto, infatti, proporrà all'ex di scappare via, promettendole di prendersi cura dei suoi figli come se fosse lui il padre. Yilmaz, infatti, ancora non sa ancora di essere il papà biologico di Adnan e crede ancora che il bambino abbia il sangue degli Yaman.

Gulten rifiuta l'invito al cinema di Cetin

Sicura dell'amore che Yilmaz prova per lei, Zuleyha non vedrà l'ora di organizzare la sua fuga con il marito di Mujgan e ne parlerà con la sua amica Gulten.

Le due donne andranno in città per fare un po' di compere e in particolare per comprare le scarpe ad Adnan. Questa, però, sarà anche l'occasione per scambiare due chiacchiere e stare un po' di tempo da sole.

Arrivate al negozio, le due donne incontreranno Cetin, il ragazzo sarà in attesa di un ordine che non è ancora arrivato e approfitterà del momento per parlare con Gulten.

D'altronde, il braccio destro di Fekeli è molto interessato alla domestica e questo apparirà chiaro anche a Zuleyha. Cetin si farà coraggio e inviterà la sorella di Gaffur al cinema, ma la ragazza rifiuterà il suo invito e si congederà tornando vicino alla moglie di Demir. La ragazza, infatti, non riesce a dimenticare la violenza subita da Ercument e si sente 'sporca' ad avvicinarsi a un altro uomo.