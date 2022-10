In un anno orribile per le coppie del mondo dello spettacolo un’altra longeva storia d’amore è giunta al capolinea, quella tra Claudio Amendola e Francesca Neri, insieme da venticinque anni. Come riportato da Il Messaggero, la separazione sarebbe ormai a buon punto tanto che l’accordo extragiudiziale sarebbe già stato depositato la scorsa settimana presso il Tribunale civile di Roma. Un accordo raggiunto con estrema serenità da entrambe le parti, evitando guerre legali e clamore mediatico. L’attore de I cesaroni ha deciso di farsi seguire dall’avvocato Antonio Conte, lo stesso legale di Franscesco Totti, mentre Francesca Neri si è affidata a Paola Firggione.

Le smentite di Claudio Amendola nei mesi scorsi

L’improvvisa separazione fra Claudio Amendola e Francesca Neri ha colto tutti di sorpresa, principalmente perché maturata nella più totale riservatezza da parte di entrambi ma soprattutto perché arrivata a seguito delle convinte dichiarazioni dell’attore romano che solo qualche mese fa smentivano categoricamente le voci di una possibile crisi tra i due. “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa aver messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”, aveva chiosato Claudio Amendola questa estate sulle pagine del settimanale Di Più, per smentire il gossip fatto trapelare da Dagospia secondo cui l’attore fosse in crisi con la moglie già da tre mesi.

La svolta clamorosa di queste ultime ore però ha dato ragione alle voci che circolavano questa estate e secondo i ben informati Amendola sarebbe andato a vivere da solo già dal mese di luglio. Il Messaggero riporta che, secondo quanto previsto dall’accordo extragiudiziale, l’abitazione condivisa dalla coppia resterà a Francesca Neri a cui spetterà anche un mantenimento mensile e Claudio Amendola si occuperà anche del sostegno economico del figlio Rocco.

Una storia lunga 25 anni

Quella formata da Claudio Amendola e Francesca Neri è stata da sempre considerata una delle coppie più longeve e inossidabili del mondo dello spettacolo. Il loro amore è nato sul set del film Le mani forti, nel 1998, complice un bicchiere di vino rosso. “Dovevamo girare una scena di una cena in cui avremmo dovuto bere del vino rosso, e io le ho chiesto se le piacesse e mi sono presentato con una bella bottiglia che abbiamo bevuto e… galeotta fu la bottiglia”, aveva raccontato Claudio Amendola in varie interviste, per descrivere l’aneddoto che li aveva fatti incontrare e innamorare.

Solo un anno dopo è nato Rocco, il loro primo e unico figlio che oggi ha 23 anni e l’11 dicembre 2010, col riserbo e la sobrietà che li contraddistingue, si sono sposati a New York, per coronare la loro storia definitivamente. La stessa Francesca Neri, da sempre molto schiva circa la sua vita privata, in occasione del suo 59esimo compleanno aveva pubblicato un post dedicato a suo marito e alla loro storia d’amore: “Due amanti felici non hanno fine né morte, nascono e muoiono più volte vivendo, hanno l’eternità della natura”.

Francesca Neri, la difficile malattia

Fransceca Neri, in un’intervista al settimanale Oggi, aveva dichiarato: “Con tanti momenti di crisi, giornate durissime, litigi. Però c’è sempre stato.

Claudio mi ha salvato”. Parole colme di gratitudine nei confronti di Claudio Amendola e che probabilmente si riferiscono anche a quella malattia che l’ha colpita da qualche anno e la tiene lontana dalla tv e dai set cinematografici, la cistite interstiziale cronica. L’attore romano, in un’intervista rilasciata a Verissimo, aveva toccato il delicato argomento dichiarando: “Starle a fianco è stato il mio compito, non è stato difficile. È stato difficile per lei”. Parole che provano quanto sia forte il legame tra i due attori, nonostante la loro storia d’amore sia giunta ormai al termine.