Terrifier 2 è il sequel dell’horror slasher diretto da Damien Leone e uscito nelle sale nel 2016. All’epoca la pellicola, che ha per protagonista un inquietante pagliaccio serial killer, fu apprezzata da una ristretta nicchia di appassionati ma certamente non suscitò il clamore che sta generando il suo diretto seguito uscito da poco in America, a ridosso di Halloween.

Sui social sono innumerevoli le testimonianze di spettatori che raccontano di amici che si sono sentiti male durante la visione del film; svenimenti, vomito, ambulanze chiamate con urgenza, sembra di assistere quasi a un fenomeno di isteria collettiva che sta coinvolgendo le sale cinematografiche d’America.

Terrifier 2, uno spietato clown serial killer

Terrifier 2 è uno degli horror del momento, per via dell’aurea di “film maledetto” che si sta portando dietro, legata ad alcuni malori e svenimenti che avrebbe suscitato negli spettatori. L’horror ha per protagonista un agghiacciante clown, sempre rigorosamente muto, che si diverte a massacrare le sue vittime con le sinistre movenze di un mimo. Nel capitolo in questione, Art the clown ha come obiettivo l’eliminazione della sopravvissuta del primo film, assieme alla sua famiglia. L’horror di Damien Leone è costato appena 250 mila dollari e grazie all’incessante passaparola ha compiuto un miracolo al botteghino statunitense, sfondando il muro del milione e mezzo di dollari di incasso.

Il forte impatto emotivo che sta suscitando il film negli spettatori ricorda quello di grandi horror del passato recente come Paranormal Activity o The Blair Witch Project, in grado di generare fenomeni di costume.

Terrifier 2: le dichiarazioni del regista

Damien Leone, che ha scritto e diretto Terrifier 2, è stato interpellato da Entertainment Weekly circa il clamore mediatico che sta suscitando la pellicola e ha dichiarato: “Penso che sia una specie di distintivo d'onore perché è un film intenso, però non voglio che le persone svengano, si facciano male durante il film”.

A giudicare dalle reazioni che sta generando il film, la sensazione è che il regista abbia voluto accentuare ancora di più la componente "gore", già preponderante nel primo capitolo ed è lo stesso Damien a confermarlo: “Chi ha visto il primo Terrifier sa già cosa aspettarsi. C'è una scena di un omicidio fatto con un seghetto, ne parlano tutti ormai.

Abbiamo cercato di rivaleggiare con quella scena, di riprodurla di nuovo perché la base di fan che abbiamo è davvero solida".

Anche Stephen King elogia Terrifier 2

L’horror di Damien Leone sta andando incontro a una grande popolarità, tanto che nonostante inizialmente fosse prevista un’uscita limitata nelle sale, ora può contare su una distribuzione in più di 800 Cinema sparsi per gli Stati Uniti. Tanto clamore ovviamente non poteva passare inosservato a Stephen King [VIDEO], lo scrittore considerato dai più come uno dei padri dell’horror contemporaneo. Il Re dell’horror infatti non si è tirato indietro e ha espresso il suo parere sul film con un post piuttosto eloquente: “Terrifier 2 vi disgusterà alla vecchia maniera”.

Il riferimento è ovviamente alle immagini truculente e agli effetti speciali estremi tipici dei film slasher. Per il regista Damien Leone si tratta quindi di un altro colpo messo a segno dal suo film che gli sta regalando grandi soddisfazioni.