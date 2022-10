Secondo le anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5, da lunedì 24 a sabato 29 ottobre, Jack sarà preoccupato dalla presenza di Sheila temendo che la donna possa rivelare la verità da un momento all'altro.

Poco dopo, Jack dirà a Finn che questo sarà il momento giusto per far vedere il nipote a sua madre. L'uomo però non vorrà infrangere la promessa fatta a Steffy e quindi si accenderanno gli animi tra padre e figlio.

Jack sarà preoccupato dalla presenza di Sheila

Eric confesserà a Quinn di avere un deficit sessuale, per questo motivo non potrà avere rapporti intimi con lei.

La donna si mostrerà molto comprensiva con il marito.

Intanto, Jack sarà molto preoccupato, in quanto la presenza di Sheila si farà sempre più pesante e l'uomo avrà il timore che quest'ultima possa dire la verità a Finn da un momento all'altro.

Poco dopo, Carter comunicherà a Brooke e Ridge che Eric ha deciso di non divorziare più da Quinn. Intanto Jack proverà a convincere Finnegan che in questo momento potrebbe accontentare sua madre e farle vedere la nipotina. Finn però dirà a suo padre di aver promesso a sua moglie Steffy che non avrebbe mai fatto entrare Sheila in casa loro.

Steffy non parte per San Francisco

Subito dopo il litigio tra padre e figlio busserà alla porta Steffy. La donna era pronta a partire per San Francisco, ma ha rinunciato all'ultimo momento per proteggere la sua famiglia da Sheila.

In questa circostanza Forrester scoprirà che la suocera si trova proprio in casa sua.

Inoltre, Steffy troverà Sheila con la nipote in braccio e rimarrà senza parole. La figlia di Ridge sarà particolarmente scossa per questa situazione: Steffy avrà una reazione di istinto, strappando suo figlio dalle braccia di Sheila. La giovane si arrabbierà tantissimo con la suocera e accuserà anche suo marito di non aver rispettato i suoi ordini.

Steffy caccerà Sheila di casa e le intimerà di non tornare mai più.

Intanto Eric in presenza di Quinn dirà a Brooke e Ridge che ha rinunciato al divorzio da sua moglie.

Hope e Liam avranno un momento di intimità

Intanto, Hope tornerà a casa da Liam. I due finalmente staranno da soli insieme e si concederanno un momento di intimità senza figli.

Infine, Sheila e Jack discuteranno perché dopo aver tenuto il nipote tra le braccia, non vorrà più lasciare la città e quindi non intende mantenere il patto con il padre di Finn.