Si è appena conclusa una nuova registrazione di U&D, la seconda di questa settimana. Le anticipazioni che arrivano dai blogger sui social network, fanno sapere che ci sono stati vari momenti di tensione soprattutto tra i protagonisti del Trono Over. Ida e Alessandro si frequentano ma il rapporto sembra non decollare, e a metterci lo zampino è anche Roberta che non risparmia critiche e frecciatine al cavaliere. I due Federico sul trono, invece, continuano le conoscenze con le corteggiatrici, cominciando a palesare qualche interesse un po' più profondo.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Oggi, sabato 15 ottobre, c'è stata la registrazione di una nuova puntata di U&D: il cast del dating-show, infatti, si è ritrovato a 24 ore di distanza dalle prime riprese settimanali per aggiornare il pubblico su quello che è accaduto nell'ultima giornata. Le anticipazioni di questo weekend, dunque, sono quasi interamente dedicate al Trono Over e alla sua indiscussa "regina". Ida Platano ha monopolizzato gran parte del tempo a disposizione discutendo a centro studio con Alessandro. I due hanno ricominciato a frequentarsi da un paio di settimane, ma sembra che siano già sorti gli stessi problemi che hanno causato la loro prima rottura risalente alla scorsa primavera.

Una sensazione che hanno sia i fan che gli opinionisti del programma di Canale 5, è che Platano si lamenti sempre delle stesse cose: le incomprensioni che sono nate con Vicinanza, ricordano tantissimo quelle che la dama ha avuto in passato con Riccardo Guarnieri, altro suo storico ex.

L'intromissione della dama di U&D

La "seconda volta" di Ida e Alessandro, dunque, è andata a gonfie vele per una decina di giorni (i due non si sono lasciati turbare neppure dai baci che i rispettivi ex, Riccardo e Roberta, si sono scambiati una sera), fino a quando la dama di U&D non ha cominciato a lamentare alcune mancanze nel rapporto.

Chi ha assistito alle ultime due registrazioni del dating-show, infatti, ha raccontato di aver quasi vissuto un déja-vu: Platano ha discusso per ore con Vicinanza sulle stesse problematiche che c'erano nella storia d'amore con Guarnieri.

Quest'ultimo, intanto, di recente ha ricevuto un sonoro "due di picche" da parte dell'ex fidanzata.

Per la prima volta da quando fa parte del cast del Trono Over, la parrucchiera ha chiaramente detto di non voler più tornare con il pugliese, anzi ha addirittura respinto un suo tentativo di riavvicinamento telefonico. Nel corso delle riprese odierne, Riccardo ha lasciato lo studio mentre Ida e Alessandro ballavano. Rientrato su richiesta di Maria, l'uomo ha detto di voler abbandonare la trasmissione. La conduttrice ha cercato di fargli ammettere che è ancora innamorato di Platano, ma lui ha negato dicendo che è triste solo perché non hanno neanche un rapporto civile.

Le tensioni tra i personaggi di U&D

Prima di riprovarci con Ida, Alessandro è uscito per qualche settimana con Roberta. Oggi, nel sentire l'ex dichiarare amore alla collega di parterre, Di Padua ha reazioni rabbiose, arrivando al punto di intromettersi nelle loro discussioni pur di punzecchiare il cavaliere.

Questo weekend, ad esempio, la dama di U&D ha palesato le sue perplessità sul sentimento che Vicinanza sostiene di provare per Platano, soprattutto perché fino a dieci giorni fa si rendeva protagonista di gesti super romantici verso un'altra persona.

La romana ha raccontato che Alessandro le ha fatto recapitare un mazzo di cento rose rosse pur di convincerla a dare una seconda possibilità alla loro conoscenza: il ritorno di Ida, però, ha cambiato le carte in tavola e il napoletano ha ammesso di essere innamorato solo della sua storica ex. Per quanto riguarda i giovani tronisti, continuano le esterne: Federico Dainese si trova molto bene con alcune corteggiatrici, mentre Federico Nicotera fa più fatica a lasciarsi andare anche a causa del suo carattere molto forte e spesso spigoloso.